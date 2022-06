Przygotowanie do kolejnego etapu ćwiczenia Defender Europe 22

9 czerwca dowódca Centrum Operacji Lądowych - Dowódca Komponentu Lądowego (COLąd-DKL) gen. dyw. Stanisław Czosnek przebywał na Głównym Stanowisku Dowodzenia V Korpusu US Army, które znajduje się w Ansbach w Niemczech.

Celem wizyty dowódcy COLąd-DKL był udział w przygotowaniu do koordynacji działań (ROC Drill) do kolejnego etapu ćwiczenia Defender Europe 22. W spotkaniu brali udział: dowódca V Korpusu US Army gen. broni John Kolasheski, przedstawiciele 3 Dywizji Brytyjskiej oraz dowództw i jednostek wojskowych biorących udział w ćwiczeniu.