Pożegnanie weterana 2 Korpusu Polskiego

We wtorek, 31 maja 2022 roku, w Edmonton, stolicy kanadyjskiej prowincji Alberta, zmarł w wieku 97 lat śp. kpt. Władysław Szwender – weteran spod Monte Cassino, Ankony i Bolonii.

Kapitan Władysław Szwender – którego rodzinne strony na Nowogródczyźnie znalazły się po II wojnie światowej w ZSRS – pomimo emigracyjnego oddalenia utrzymywał żywe kontakty z krajem. Z dużym zaangażowaniem dbał o promowanie Polski na obczyźnie. Postawa i wojenne zasługi (był ranny w Bitwie o Monte Cassino) zdobywały mu społeczny szacunek i poważanie w Kanadzie. Zapraszano go do uroczystego inaugurowania sezonu rozgrywek lokalnej drużyny hokejowych gwiazd Edmonton Oilers.

Kpt. Władysław Szwender był bardzo aktywny w środowisku kombatantów. Chętnie dzielił się z młodym pokoleniem Polaków swoimi cennymi wspomnieniami świadka i uczestnika Historii.

Rekonstruktorzy z Fundacji Niepodległości spotykali się z Weteranem od 2014 roku na rocznicowych uroczystościach organizowanych pod Monte Cassino przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UDSKIOR). Podczas swojej ostatniej wizyty w Polsce śp. kpt. Władysław Szwender odwiedził Lublin we wrześniu 2021 roku.

Maciej Szymczak, członek zarządu Fundacji Niepodległości: – Poprzez nasz salut i posterunek honorowy chcemy oddać cześć zmarłemu Kapitanowi Władysławowi Szwenderowi. W jego osobie upamiętnimy także wszystkich poległych i zmarłych Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Mamy świadomość, że wielu z nich, oprócz ofiary życia i swojego wojskowego trudu, przekazało Ojczyźnie jeszcze jeden wyjątkowy dar – dar pamięci. Poprzez swoje świadectwo składają oni w ręce współczesnych bezcenną pamięć o chwale Rzeczypospolitej. Swoją postawą uczą nas, jak kochać Polskę. Ten dar traktujemy jako zobowiązanie, łączące historię ze naszą współczesną tożsamością.

Krzysztof Bielak, szef rekonstruktorskiej Grupy Edukacji Historycznej Fundacji Niepodległości: – W osobie zmarłego Kapitana Władysława Szwendera żegnamy nie tylko bohaterskiego żołnierza 2 Korpusu Polskiego. Żegnamy także wspaniałego świadka historii, który chętnie poświęcał swój czas na dzielenie się z młodymi swoimi doświadczeniami. Spotykaliśmy się na rocznicowych uroczystościach we Włoszech, ale Kapitan zaszczycił nas także odwiedzinami w naszym Muzeum Polskich Sił Zbrojnych w Lublinie – podczas swojego ostatniego pobytu w Polsce we wrześniu 2021 roku. Wizyta przerodziła się w kolejne bezcenne spotkanie, które trwało ponad półtorej godziny. We wspaniały sposób przypominał wtedy szlak bojowy żołnierzy generała Andersa – od sowieckich łagrów, przez zwycięstwa w Italii, aż po kontynuację "obowiązków polskich" na emigracji.

Źródło: Fundacja Niepodległości