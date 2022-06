Wojsko szykuje się na mecz z Gortatem

„Mój skład jest już gotowy do gry!” – ogłosił w czwartek w mediach społecznościowych Marcin Gortat. Zespół gwiazd zasilą sportowcy, m.in. Adam Waczyński, Jan Błachowicz, Agnieszka Radwańska, Michał Kubiak, Piotr Grabowski, Andrzej Pluta, Ewa Chodakowska, Agnieszka Bibrzycka, oraz artyści i celebryci: Rafał Pacześ, Łukasz „Lotek” Lodkowski, O.S.T.R., Pago i Karol „Blowek” Gązwa.

Marcin Gortat, były gracz Washington Wizards, organizuje charytatywny mecz po raz dziewiąty. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa koszykarska impreza wraca na parkiet łódzkiej Atlas Areny. To właśnie tam, 16 czerwca o godzinie 18, na boisko wybiegną gwiazdy sportu i estrady zaproszone przez Marcina Gortata oraz żołnierze Wojska Polskiego. Organizatorzy zapewniają, że emocji nie zabraknie. – Stan rywalizacji po ośmiu edycjach wynosi 4:4, więc będzie się działo – zapowiada Marcin Gortat. Koszykarz zamierza cały dochód ze sprzedaży biletów przeznaczyć na pomoc Ukrainie.

Sportowcy Adam Waczyński, Jan Błachowicz, Agnieszka Radwańska, Ewa Chodakowska oraz artyści i celebryci, np. Dorota Gardias, Rafał Pacześ i Łukasz „Lotek” Lodkowski, zagrają u boku Marcina Gortata w wielkim meczu Gortat Team vs Wojsko Polskie. Mocny skład przygotowała także armia. Dochód z biletów na imprezę będzie przeznaczony na pomoc Ukrainie.

Co na to Wojsko Polskie? Punkty dla armii zdobywać będą żołnierze wojsk lądowych, sił powietrznych i Inspektoratu Wsparcia SZ. Zawodnicy reprezentują m.in. 16 i 18 Dywizję Zmechanizowaną, 15 Brygadę Zmechanizowaną, 10 Brygadę Kawalerii Pancernej, 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego i 1 Brygadę Logistyczną. – Naszą drużynę tworzą najlepsi koszykarze pośród żołnierzy. Zostali wyłonieni podczas mistrzostw Wojska Polskiego w koszykówce, które odbyły się na początku tego roku – mówi mjr Jacek Szczesny, trener drużyny WP, a na co dzień szef wychowania fizycznego i sportu w 15 BZ. Wojskowy zespół tworzy ośmiu mężczyzn i dwie kobiety. Większość z nich ma doświadczenie w misjach poza granicami kraju, służyli m.in. w Afganistanie lub Kosowie. Dodatkowo każdy żołnierz w ubiegłym roku uczestniczył w operacji ochrony polsko-białoruskiej granicy.

– Na pewno czeka nas dużo sportowych emocji, bo żołnierze i sportowcy lubią rywalizację –zapewnia trener WP. – Ale nie zapominamy, że nie wynik końcowy jest w przypadku tej imprezy najważniejszy. Spotykamy się, by pomóc i zebrać pieniądze dla Ukrainy – dodaje.

Drużyna Wojska Polskiego już za kilka dni spotka się w Łasku na dwudniowym zgrupowaniu szkoleniowym. Mjr Szczesny zapowiada, że w planach są dwa treningi dziennie. – Nie będzie to jednak żaden trening zadaniowy. Z pojedynczych zawodników musimy stworzyć zespół. To będzie czas, by zgrać się jako drużyna – dodaje.

Widowisko sportowe poprzedzi rodzinny piknik wojskowy na błoniach łódzkiej Atlas Areny. Będzie tam można zobaczyć pojazdy, uzbrojenie i wyposażenie, którymi dysponują żołnierze Wojska Polskiego. Zaprezentowane zostaną m.in. KTO Rosomak, saperskie roboty, sprzęt skoczków spadochronowych, quady, indywidualne wyposażenie pilotów myśliwców oraz sprzęt medyczny z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego. W czasie pikniku będzie można także porozmawiać z żołnierzami z Wojskowego Centrum Rekrutacji i dowiedzieć się o nowym rodzaju służby, czyli dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej.

Marcin Gortat od lat wspiera Wojsko Polskie, a od 2012 roku organizuje mecze koszykówki między drużynami gwiazd i żołnierzy. Dochód ze sprzedaży biletów przeznaczany jest na działalność fundacji MG13, która pomaga w rozwoju młodych sportowców, organizuje obozy sportowe, funduje stypendia i wyposaża szkoły w sprzęt sportowy. Do tej pory w drużynie gwiazd u boku Gortata zagrali m.in. Anna Lewandowska, Łukasz Fabiański, Łukasz Piszczek, Tatiana Okupnik, Maciej Dowbor, Joanna Koroniewska, Agnieszka Szulim, Julia Wieniawa, Paweł Fajdek i Mariusz Wlazły.

Bilety na mecz można kupić poprzez serwis Kup Bilet. Osoby, które nie będą mogły przyjechać 16 czerwca do Atlas Areny, mogą obejrzeć transmisję na żywo za pośrednictwem PPV. Wykupienie streamingu kosztuje 10 zł.