Grad medali w mistrzostwach zapaśników i pływaków

REKLAMA

Pływacy na medal

Więcej okazji do zdobycia medali mieli pływacy na Głównych Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców, które odbyły się w Aqua Lublin. Z czempionatu z medalami wróciło aż 15 reprezentantów Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Pływacy z CWZS-u wywalczyli 11 złotych krążków, 12 srebrnych i osiem brązowych, w tym w sztafetach trzy złote, dwa srebrne i jeden brązowy.

Najwięcej medali – pięć – zdobyła w Lublinie szer. Dominika Sztandera. W rywalizacji indywidualnej triumfowała w finałach na 100 i 200 m stylem klasycznym. Na dystansie 50 m stylem klasycznym natomiast wywalczyła srebro. Ponadto z koleżankami z Międzyszkolnego Klubu Sportowego Juvenia Wrocław wygrała dwie sztafety kobiet: 4 x 100 m stylem dowolnym i 4 x 100 m stylem zmiennym. W tej pierwszej wraz z nią popłynęła po złoto jej koleżanka z CWZS-u szer. Alicja Tchórz.

Poza szer. Dominiką Sztanderą złote medale zdobyli: po dwa – st. szer. Anna Dowgiert (na 50 m stylem dowolnym i 50 m stylem motylkowym), szer. Paulina Peda (100 m stylem motylkowym i 100 m stylem grzbietowym) i szer. Paulina Piechota (1500 m stylem dowolnym i sztafeta kobiet 4 x 200 m stylem dowolnym) oraz jeden – szer. Aleksandra Polańska (100 m stylem dowolnym).

Na drugim stopniu podium stanęli natomiast: szer. Alicja Tchórz (50 m stylem dowolnym i 50 m stylem grzbietowym), st. szer. Anna Dowgiert (100 m stylem dowolnym), szer. Filip Zaborowski (200 i 800 m stylem dowolnym), szer. Jan Kałusowski (100 i 200 m stylem klasycznym), st. szer. Tomasz Polewka (50 m stylem grzbietowym) i st. szer. Michał Poprawa (200 m stylem zmiennym). Ponadto szer. Damian Chrzanowski był drugi w sztafecie mężczyzn 4 x 200 m stylem dowolnym, a st. szer. Jan Hołub zdobył srebro w sztafecie mężczyzn 4 x 100 m stylem dowolnym.

Z kolei brązowe medale w Lublinie wywalczyli: dwa – szer. Paulina Piechota (na 400 i 800 m stylem dowolnym); po jednym – st. szer. Jan Hołub (200 m stylem dowolnym), szer. Mateusz Chowaniec (100 m stylem motylkowym), szer. Jan Kałusowski (200 m stylem zmiennym), szer. Kacper Majchrzak (100 m stylem dowolnym), szer. Damian Chrzanowski (200 m stylem motylkowym) i szer. Radosław Kawęcki (sztafeta mężczyzn 4 x 100 m stylem dowolnym).

Zapaśniczki rozbiły bank

Z Bydgoszczy zaś w dobrych nastrojach wrócili żołnierze walczący na zapaśniczych matach. W 30. Mistrzostwach Polski Kobiet aż dziewięć z dziesięciu możliwych do zdobycia złotych medali wywalczyły reprezentantki Wojska Polskiego. Tylko w kategorii 65 kg złoto zdobyła zawodniczka spoza wojska – Paulina Danisz ze Slavii Ruda Śląska. Ponadto zapaśniczki z WP zdobyły dwa srebrne krążki i jeden brązowy. Natomiast w rozgrywanym po raz 75. czempionacie zapaśników w stylu wolnym żołnierze wywalczyli dziesięć medali: cztery złote oraz po trzy srebrne i brązowe.

Szer. Roksana Zasina.

Na najwyższym stopniu podium w Bydgoszczy stanęli: szer. Roksana Zasina (w kategorii 53 kg), szer. Katarzyna Krawczyk (55 kg), szer. Patrycja Gil (57 kg), szer. Jowita Wrzesień (59 kg), szer. Wiktoria Chołuj (68 kg), szer. Zbigniew Baranowski (97 kg), szer. Robert Baran (125 kg) – wszyscy z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, szer. Natalia Strzałka z 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu (72 kg), szer. rez. Anna Łukasiak (50 kg), szer. rez. Natalia Kubaty (62 kg), szer. rez. Patrycja Sperka (76 kg), szer. Krzysztof Bieńkowski z 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (70 kg) i szer. Sebastian Jezierzański z Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach (86 kg).

Srebrne medale wywalczyli natomiast: szer. Magdalena Głodek z 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim (57 kg), szer. Kamil Rybicki z CWZS-u (74 kg), szer. rez. Agata Walerzak (50 kg), szer. Krzysztof Sadowik z 6 Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach (86 kg) i szer. rez. Michał Bielawski (97 kg). Z kolei na trzecim stopniu podium stanęli: szer. Weronika Sikora z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (50 kg), szer. Marcin Majka z Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach (74 kg), szer. Kamil Kościółek z 21 Batalionu Dowodzenia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich (125 kg) i szer. rez. Mateusz Kampik (79 kg).

Ze startu żołnierzy w Bydgoszczy bardzo zadowolony był por. Piotr Krajewski, trener reprezentacji Wojska Polskiego w zapasach. – Na świetny start zapaśniczek duży wpływ miało zgrupowanie kadry narodowej w Giżycku, na którym były przed mistrzostwami. Dziewczyny ostro tam trenowały. Poza tym zawodniczkom z CWZS-u powiedziałem przed startem w Bydgoszczy, że jak nie zdobędą złota, to nie mają po co wracać do zespołu – śmieje się oficer. Porucznik za dobry występ na matach w Bydgoszczy pochwalił m.in. szer. Sebastiana Jezierzańskiego. – Ten zawodnik ma teraz jeden cel przed sobą: zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Sebastian ambitnie dąży do tego, aby zrealizować swoje plany – dodaje trener.