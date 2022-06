Sytuacja kryzysowa w województwie? Pomogą terytorialsi

W dniach 03-05.06.2022r. żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej ćwiczyli zasilanie miejscowości w energię elektryczną na wypadek wystąpienia braku dostaw prądu w Bysławiu koło Tucholi. Szkolenie jest odpowiedzią na nowe zadania, jakie stawia przed nimi Ustawa o obronie Ojczyzny oraz potrzeby lokalnej społeczności.

Sołtys miejscowości Bysław p. Wojciech Słupiński skierował prośbę do Dowódcy 8 K-PBOT o przeprowadzenie ćwiczenia w zakresie zabezpieczenia zapasowego źródła zasilania sieci energetycznej na wypadek braku dostaw prądu. Odpowiedź była pozytywna i na miejsce zostali skierowani żołnierze kompanii dowodzenia, która ma na wyposażeniu kontenerową elektrownię polową o mocy 900 KW (KEP-900). Zbliża się okres letni, podczas którego przez województwo kujawsko-pomorskie przechodzą coraz częściej wichury lub nawet trąby powietrzne. Ćwiczenia takie jak to są idealną okazją do działania w realnych warunkach, które są identyczne, jak podczas potencjalnej sytuacji kryzysowej.

Testowaliśmy urządzenie przez 48 h ciągłej pracy. Cały ten czas dostarczaliśmy prąd, elektrownia pracowała wzorowo. Dzięki temu jesteśmy pewni, że w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej jesteśmy gotowi, aby zapewnić energię elektryczną dla miejscowości co najmniej wielkości Bysławia nieprzerwanie przez długi czas. W dużej mierze to zasługa doświadczonej obsługi - podsumowuje dowódca kompanii dowodzenia 8 K-PBOT ppor. Zbigniew Andrzejewski.