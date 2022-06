Wielkie ćwiczenia NATO na Bałtyku

Operacja desantowa, zwalczanie okrętów podwodnych, odpieranie uderzeń lotniczych – to tylko część zadań, które przez najbliższe dni będą realizowały jednostki biorące udział w manewrach „Baltops ‘22”. Na Bałtyku ćwiczy łącznie 45 okrętów oraz 75 śmigłowców i samolotów z 14 państw NATO, a także ze Szwecji i z Finlandii.

Niemal 260 m długości, a na pokładzie m.in. załoga licząca ponad tysiąc marynarzy, do tego przeszło 1500 żołnierzy piechoty morskiej, śmigłowce MH-60 Seahawk, samoloty szturmowe pionowego startu i lądowania Harrier, zmiennowirnikowce Osprey – taki widok zawsze robi wrażenie. Nic dziwnego zatem, że wejście desantowca USS „Kearsarge” do portu w Sztokholmie zgromadziło na nabrzeżach spory tłum gapiów. Amerykański desantowiec to największy okręt biorący udział w tegorocznej edycji manewrów „Baltops”. Jednak reprezentacja US Navy wcale się na nim nie kończy. W szwedzkim porcie zameldowały się też okręt dowodzenia USS „Mount Whitney” oraz kolejna jednostka desantowa USS „Gunston Hall”. Do tego dochodzą fregaty z Francji FS „Latouche-Treville” i Niemiec – FGS „Sachsen-Anhalt”, szwedzkie korwety HMS „Helsingborg” oraz HMS „Nyköping” i wiele innych. Łącznie w ćwiczeniach bierze udział 45 okrętów, 75 samolotów i śmigłowców oraz 7 tys. marynarzy i żołnierzy. Reprezentują 14 państw NATO, a także Szwecję i Finlandię, które właśnie zgłosiły akces do Sojuszu. – Dla nas bardzo ważne jest okazanie solidarności z tymi krajami – mówił gen. Mark Milley, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA, podczas sobotniej konferencji w Sztokholmie. Amerykański generał podkreślił, że Bałtyk jest obecnie jednym z najważniejszych akwenów na świecie. – Swoją obecnością tutaj demonstrujemy zaangażowanie we wspólną sprawę. Podtrzymujemy międzynarodowy porządek, u którego podstaw leży zasada, że duże państwa nie mogą bez żadnych konsekwencji najeżdżać na państwa mniejsze – zaznaczał gen. Milley.