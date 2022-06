Wojskowi attaché wsparli sieroty z Ukrainy

Szef resortu obrony narodowej podziękował przedstawicielom wojskowego korpusu dyplomatycznego za wsparcie ukraińskich sierot, które po ataku Rosji na Ukrainę trafiły do Polski. W naszym kraju przebywa obecnie kilka tysięcy takich dzieci. Znalazły one schronienie w sierocińcach, ośrodkach wczasowych i innych placówkach.

„Zademonstrowaliście przywiązanie do etosu i honoru żołnierskiego jako wierności najważniejszym wartościom. Wasza pomoc była i pozostaje bezcenna, nie ma wątpliwości, że okazana przez was życzliwość na długo pozostanie w naszej pamięci. Taka postawa zasługuje na najwyższą pochwałę” – napisał w liście skierowanym do członków Stowarzyszenia Attaché akredytowanych w Warszawie (Warsaw Attaché Association) minister Mariusz Błaszczak .

W ubiegłych latach Stowarzyszenie Attaché akredytowanych w Warszawie organizowało bale charytatywne, z których dochód wspierał różne organizacje. W tym roku bal się nie odbył. – W Ukrainie trwa wojna, dlatego postanowiliśmy nie organizować balu, lecz zbiórkę charytatywną. Najważniejsza jest idea, która nam przyświecała – pomoc dla ukraińskich sierot. Wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia byli jednomyślni, żebyśmy w tym roku przekazali zebrane fundusze na ten cel. Nikt z nas nie miał wątpliwości, że tak należy postąpić – podkreśla attaché obrony Republiki Słowenii komandor Gorazd Bartol.

Zebrane pieniądze, łącznie 35 tys. zł, pochodziły z trzech źródeł: od sponsorów, z indywidualnych wpłat dokonanych przez attaché członków stowarzyszenia oraz ze sprzedaży cegiełek. Podczas uroczystości w Ośrodku Reprezentacyjnym MON w Helenowie symboliczny czek na taką sumę został przekazany International Host Connection. Organizacja ta realizuje różne programy, skierowane do sierot pozostających w domach dziecka, starając się dać im namiastkę rodzinnego domu. Wspiera również ukraińskie dzieci, które podczas wojny straciły rodziców i obecnie przebywają w sierocińcach w różnych miastach na terenie Polski. To na ich rzecz przekazane zostały pieniądze zebrane przez Stowarzyszenie Attaché w Warszawie.

Takim dzieciom pomogło ostatnio także Stowarzyszenie Syrena, które założyły małżonki attaché zrzeszonych w wojskowym korpusie dyplomatycznym. – Dowiedziałyśmy się, że osoby prywatne w jednej z podwarszawskich miejscowości przyjęły pod swój dach 25 ukraińskich sierot. Potrzebna była pomoc w wyposażeniu tej placówki – opowiada Tammy Trychon, przewodnicząca Stowarzyszenia Syrena, które grupuje 35 żon wojskowych dyplomatów. Przez cztery dni zebrały one 11 tys. zł, za które kupiły m.in. lodówki, kuchenki mikrofalowe, suszarki, inne artykuły gospodarstwa domowego oraz odzież, które zawiozły do tego ośrodka (jego właściciele chcą pozostać anonimowi). Teraz także do nich trafi część funduszy zebranych przez attaché.

Attaché obrony Ukrainy płk Serhii Yatsulchak podziękował wojskowym dyplomatom akredytowanym w naszym kraju za wsparcie, którego jego rodakom udzielają polskie władze oraz obywatele. Przypomniał zbrodnie, których dopuszczają się w jego kraju rosyjscy żołnierze. – Dzieci zostają sierotami, giną całe rodziny, niszczone są budynki – podkreślał.

Podczas uroczystości attaché z każdego kraju wygłosili krótkie przesłanie dla świata w intencji pokoju. Dyplomaci przywoływali m.in. słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Asyżu: „Szanuj życie, każde ludzkie życie, broń go, kochaj i służ mu” czy Mahatmy Gandhiego, że „Nie ma drogi do pokoju, to pokój jest drogą”. Niektórzy kierowali swoje słowa do Ukraińców, zapewniając: „Jesteśmy z wami, wspieramy Ukrainę” czy apelując: „Pokój i zwycięstwo Ukrainie!”.

Współorganizatorem uroczystości był Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych MON, udział w niej wzięli także przedstawiciele najwyższych władz wojskowych, m.in. SGWP, DORSZ, oraz WAT-u i AWL-u. Wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz ukraińska artystka Olha Pylypiv, która zagrała na bandurze.

W poprzednich latach, gdy Stowarzyszenie Attaché akredytowanych w Warszawie organizowało bale charytatywne, zebrane fundusze przekazywano m.in. dzieciom polskich weteranów i poległych żołnierzy.