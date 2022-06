Lublin wygrał, nasi ze srebrem!

- Gratuluję sukcesu zwycięzcom z Lublina. My też nie mamy się czego wstydzić, bo drugie miejsce w tak mocnej obsadzie zawodów, to także sukces. Podkreślam jednak, że najważniejsza była sportowa rywalizacja. Liczy się duch walki, przelany pot, fair play. Wszyscy, którzy ukończyli te trudne, trzydniowe mistrzostwa, mogą sobie pogratulować - mówi zastępca dowódcy 14 ZBOT ppłk Mirosław Radwan, który wręczał medale i puchary zwycięzcom mistrzostw.

Zachodniopomorscy żołnierze WOT mają jednak więcej powodów do radości. W swojej kategorii (K21) indywidualnie zwyciężyła w sprincie i biegu średniodystansowym szer. Aleksandra Mazan, w sprincie (K21) szer. Michał Andrzejewski a w M40 st szer. Przemysław Kraczkowski, wreszcie w biegu sztafetowym także zwyciężyły drużyny kobiet i mężczyzn z 14 ZBOT.

W Mistrzostwach Wojsk Obrony Terytorialnej w Biegach na Orientację wzięło udział 164 zawodników z każdej z 15 brygad WOT oraz Szkolnictwo Wojskowe WOT. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał szef wydziału wychowania fizycznego i sportu Dowództwa WOT płk rez. Marek Oleszczuk.

Biegi na orientację to połączenie sprawności ruchowej z umiejętnością posługiwania się mapą i kompasem a także prawidłowego odczytywania znaków kartograficznych. Zawodnik w jak najkrótszym czasie musi pokonać wyznaczoną na mapie trasę meldując się w tzw. punktach kontrolnych za pomocą chipa, wyposażeni także w odbiorniki GPS. Przed startem uczestnicy zawodów oczywiście trasy nie znają. 160 zawodników wystartowało w sześciu kategoriach zależnych od płci i wieku.

Mistrzostwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Biegach na Orientację trwały w Szczecinie trzy dni. W piątek po południu na terenie osiedla Drzetowo - Grabowo odbył się bieg sprinterski. W zależności od kategorii trasa wynosiła od 1,6 do 2,6 kilometra a przewyższenia od 20 do 50 metrów. W sobotnim biegu średniodystansowym zawodnicy biegali po Puszczy Bukowej w okolicach strzelnicy garnizonowej 5. pułku inżynieryjnego w Podjuchach. Tutaj trasa wynosiła od 2,9 do 4,2 kilometra a przewyższenia od 90 nawet do 150 metrów. W niedzielę rano zawodnicy wzięli udział w biegu sztafetowym w parku leśnym Mścięcino - Skolwin w Puszczy Wkrzańskiej. Trasy dla poszczególnych kategorii wynosiły od 3,4 do 4 kilometrów a przewyższenia od 100 do 165 metrów.

Zgodnie z rozkazem dowódcy WOT gen. Wiesława Kukuły, organizatorem tegorocznej edycji Mistrzostw była 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, jedna z dwóch najmłodszych brygad WOT w Polsce. - Biegi na orientację to nie tylko zabawa, ale ważny element wojskowego szkolenia - podkreśla ppłk rez. Mirosław Langner, instruktor wychowania fizycznego i sportu w 14 ZBOT, na którego barkach spoczywała organizacja zawodów. - Żołnierz musi wykazywać się sprawnością fizyczną i prawidłowo czytać i posługiwać się mapą a te umiejętności weryfikują właśnie biegi na orientację. Tu mamy w tej dziedzinie najlepszych z najlepszych w całych Wojskach Obrony Terytorialnej.

To nie pierwszy sukces sportowy żołnierzy 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT. W podsumowaniu ubiegłego roku 14 ZBOT wygrała w klasyfikacji wszystkich brygad OT w Polsce po sukcesach w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Najlepsi zawodnicy zakończonych w Szczecinie mistrzostw wystąpią w tegorocznych Mistrzostwach Wojska Polskiego w Biegach na Orientację.

Tekst: Marcin Górka