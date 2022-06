Ponad 130 rekrutów zdało egzamin terytorialsa

Kto jest dobrym materiałem na żołnierza? Wszelkie wątpliwości rozwiewa egzamin pętli taktycznej. W 125 batalionie lekkiej piechoty w Lesznie kończy się kolejne w tym roku szkolenie podstawowe. W sobotę 135 rekrutów wypowie słowa roty przysięgi.

Strzelanie, ładowanie magazynka na czas, wykonanie okopu, pokonywanie terenu różnymi sposobami i w terenie skażonym, praca na mapach czy udzielanie pierwszej pomocy na polu walki – to elementy, których przyszli żołnierze uczyli się podczas „szesnastki” (16-dniowe szkolenie podstawowe). Przed złożeniem uroczystej przysięgi, ochotnicy musieli przejść ostatnią weryfikację, która zakończyła się dla nich sukcesem. Tym razem pętla taktyczna odbyła się w Pleszewie. Przystąpiło do niej 135 rekrutów.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni, ochotnicy przeszli intensywne szkolenie podstawowe. Musieli również stawić czoła egzaminowi składającemu się z kilkunastu zadań. Trzeba podkreślić, że każdy dzień „szesnastki” to co najmniej 12 godzin spędzonych na ćwiczeniach. Podczas egzaminu sprawdzamy, co kandydaci osiągnęli podczas szkolenia. To przepustka do przysięgi wojskowej i dalszej służby. Na tym nie koniec. Żołnierze trafią do swoich batalionów, w których będą kształcić się dalej – mówi ppłk Dariusz WYRZYKOWSKI, dowódca 125 blp w Lesznie, który wchodzi w skład 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.