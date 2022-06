Sukcesy żołnierzy w boksie, kolarstwie i wspinaczce na czas

Serię zwycięstw w zawodach o Puchar Świata we wspinaczce na czas kontynuuje szer. Aleksandra Mirosław. Polka wygrała trzeci raz z rzędu i pobiła przy tym swój rekord świata. Sukcesy odnieśli też ostatnio inni żołnierze. Szer. Jakub Słomiński zdobył brąz na mistrzostwach Europy w boksie, a szer. Marta Lach zajęła drugie miejsce w wyścigu Dookoła Turyngii.

Nie do pokonania przez rywalki jest w tym sezonie szer. Aleksandra Mirosław. Reprezentantka Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego odniosła w Salt Lake City trzecie z rzędu zwycięstwo w zawodach o Puchar Świata we wspinaczce na czas. Na dodatek, podobnie jak w pierwszym starcie w Seulu, pobiła własny rekord świata. W Korei Południowej Polka wspinała się na ściankę przez 6,64 s, zaś w Stanach Zjednoczonych o 0,11 s szybciej. Co ciekawe, oba rekordy zawodniczka CWZS-u pobiła w kwalifikacjach.

W finale drugich w tym roku zawodów w Salt Lake City szer. Aleksandra Mirosław pokonała Amerykankę Emmę Hunt. W półfinale reprezentantka CWZS-u wygrała z Polką Aleksandrą Kałucką, zaś zawodniczka z USA była szybsza od jej siostry Natalii. W siostrzanym pojedynku o brązowy medal lepsza była Ola. Przed tygodniem w Salt Lake City Polki zajęły wszystkie miejsca na podium – wygrała Mirosław przed Aleksandrą i Natalią Kałuckimi. W trzecich zawodach o PŚ blisko podium był natomiast najlepszy z Polaków. Marcin Dzieński, po przegranej o 0,05 s w małym finale z Włochem Ludovico Fossalim, został sklasyfikowany na czwartej pozycji.