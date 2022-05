II zmiana PKW Turcja powróciła z misji

Powracających żołnierzy witał reprezentujący Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowódca Komponentu Morskiego wiceadmirał Krzysztof Jaworski, który podziękował żołnierzom komponentu za dobrze wykonane zadanie oraz życzył zasłużonego, spokojnego wypoczynku. Słowami uznania, za trud służby na misji żołnierzy witał także dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr pil. Andrzej Szczotka, reprezentujący równocześnie Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Słowa podziękowania za zaangażowanie, wzorowe wypełnianie mandatowych zadań i wspólną służbę na misji skierował do żołnierzy dowódca II zmiany kmdr por. pil. Sebastian Rak.

W poniedziałek (30.05) na lotnisku 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach odbyło się powitanie żołnierzy tworzących drugą zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego Turcja. Chwilę wcześniej na oksywskim lotnisku wylądował samolot transportowy Polskich Sił Powietrznych C-130E Hercules na którego pokładzie żołnierze powrócili do kraju.

Program zapewnienia wsparcia poszczególnym krajom Sojuszu (Assurance Measures) NATO rozpoczął się w 2014 roku. W 2015 r. członkowie NATO zdecydowali się na pakiet środków obronnych dla Turcji, w obliczu niestabilnej sytuacji w regionie. Obejmują one zwiększoną obecność samolotów wczesnego ostrzegania AWACS, działalność policyjną w powietrzu, zwiększoną obecność marynarki wojennej, w tym wizyty w portach i ćwiczenia. Obecność sojuszników oznacza także wsparcie wywiadowcze, obserwacji i rozpoznania (ISR) oraz misje samolotów patrolowych we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego i na Morzu Czarnym. Działania wspierające Turcję prowadzone są z lądu, z morza i z powietrza, we wschodniej części terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego.

14 września 2020 roku Prezydenta RP wydał postanowienie o użyciu Polskiego kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowania Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym. Zadaniem PKW jest patrolowanie wschodniej części Morza Śródziemnego i Morza Czarnego, współpraca ze stałymi zespołami morskimi NATO oraz dowództwem Sił Morskich NATO (MARCOM) w Northwood. Trzon PKW Turcja stanowią żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, a podstawowym środkiem kontyngentu jest samolot patrolowo-rozpoznawczy M28B 1R Bryza z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Kontyngent wraz z samolotem stacjonuje na tureckim lotnisku Incirlik. Pierwszą zmianę PKW Turcja uroczyście pożegnano 20 kwietnia 2021 roku na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach.

