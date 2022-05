Instruktorzy z Gwardii Narodowej USA przeszkolili pierwszych terytorialsów

Pierwsze szkolenie operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN realizowane przez instruktorów Gwardii Narodowej Stanu Illinois we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej dobiegło końca. Udział w zajęciach wzięło kilkudziesięciu Terytorialsów, a samo szkolenie realizowane było na terenie Podlaskiej i Lubelskiej Brygady OT.

Kilkudniowy kurs operatorów ppk JAVELIN podzielony był na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Żołnierze poznawali budowę i działanie wyrzutni, tajniki taktyki ich wykorzystania, a także na bazie specjalistycznych trenażerów uczyli się praktycznej obsługi przeciwpancernych pocisków kierowanych. Szkolenie z wykorzystaniem symulatorów pozwala na przećwiczenie różnych scenariuszy taktycznych, dzięki czemu operatorzy nabywają umiejętności realizacji zadań w różnych sytuacjach mogących pojawić się na realnym polu walki.

- To bardzo ciekawe i wartościowe szkolenie. Instruktorzy amerykańscy mają ogromne doświadczenie szkoleniowe, są otwarci i chętnie dzielą się z nami swoją wiedzą. Szkoli nas również kadra z Centrum Szkoleniowego WOT i wiedza, którą przekazują uzupełnia się. Zajęcia są bardzo intensywne, trwają po 10-12 godzin dziennie, więc nie marnujemy czasu. Praktyka na symulatorach w bardzo realny sposób odzwierciedla to, co mogłoby nas spotkać na polu walki. Javeliny to skuteczna broń, która teraz szeroko wchodzi na wyposażenie Wojska Polskiego warto więc uczyć się, jak ją wykorzystywać – mówi por. Damian, dowódca plutonu z 25 zamojskiego batalionu lekkiej piechoty.