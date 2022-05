Ukraina wyklucza ustępstwa

Zakończenie wojny na Ukrainie jest uzależnione od jedności Zachodu w sprawie pomocy dla Ukrainy i woli Rosji, by usiąść do stołu negocjacyjnego – powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy wystąpił zdalnie podczas tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Zaznaczył też, że do rozmów z Putinem mogłoby dojść, jeśli wojska rosyjskie wycofają się na linię sprzed 24 lutego.





Od 91 dni Ukraina broni swojego terytorium przed napaścią zbrojną Rosji. Prezydent Ukrainy, w opublikowanym w nocy wystąpieniu przyznał, że szczególnie trudna jest sytuacja w Donbasie. Trwa rosyjska ofensywa w kierunku Siewierodoniecka, 100-tysięcznego miasta w obwodzie ługańskim. – Wszystkie siły, jakie ma jeszcze armia rosyjska, zostały tam rzucone do ataku. Łyman, Popasna, Siewierodonieck, Słowiańsk, okupanci chcą tam wszystko zniszczyć – powiedział Wołodymyr Zełenski.



Z kolei, rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzjanyk w wywiadzie telewizyjnym przyznał dziś, że „Rosja prowadzi przygotowania do długotrwałej operacji wojskowej”. – To najaktywniejszy etap rozpętanej przez Rosję agresji. Najgoręcej jest teraz w regionie donieckim i na kierunku Słowiańska. Okupanci przez całą dobę prowadzą ostrzał artyleryjski i lotniczy, atakują dzielnice mieszkalne – powiedział rzecznik MON. Zaznaczył, że celem Rosjan jest zajęcie całego obwodu ługańskiego. Kreml poinformował natomiast o tym, że Władimir Putin podpisał dekret o uproszczonym nabyciu rosyjskiego obywatelstwa dla mieszkańców obszarów kontrolowanych przez Rosję, tj. w obwodach donieckim i ługańskim na Ukrainie.



Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że tylko w ciągu minionej doby Ukraińcom udało się odeprzeć dziewięć ataków wojsk rosyjskich w rejonach Doniecka i Ługańska. Jak donoszą ukraińscy wojskowi, w trakcie tych walk zniszczono trzy rosyjskie czołgi, osiem zestawów artyleryjskich i osiemnaście wozów opancerzonych, a także siedem bezzałogowców.



Ministerstwo obrony narodowej Ukrainy podało dziś aktualną informację o stratach bojowych Rosjan. Według tych danych od 24 lutego Rosja straciła m.in. 29,4 tys. żołnierzy, 1305 czołgów, 3212 wozów opancerzonych, 606 systemów artyleryjskich, 201 wyrzutni rakietowych, 93 systemy przeciwlotnicze, 206 samolotów, 170 śmigłowców i 491 bezzałogowców.



O Ukrainie w Davos



O sytuacji na froncie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił także uczestnikom Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W Forum biorą udział także prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. – Należy całkowicie zaprzestać handlu z Rosją – powiedział stanowczo ukraiński przywódca. Zaznaczył, że Ukraina potrzebuje 5 mld dolarów miesięcznie na odbudowę kraju. Zełenski przyznał także, że finał konfliktu zależeć będzie od woli zjednoczonego Zachodu, który nie będzie bał się walki z Federacją Rosyjską, ale także od stanowiska samej Rosji. Na pytanie, czy mógłby negocjować z Władimirem Putinem, przyznał, że byłoby to możliwe, gdyby wojska rosyjskie cofnęły się na linię sprzed 24 lutego. – Putin przebywa we własnym informacyjnym świecie i nie rozumie, że Ukraina nie pójdzie na żadne ustępstwa – dodał Zełenski. Według badania opinii publicznej prowadzonego przez Międzynarodowy Instytut Socjologii w Kijowie, 82 proc. Ukraińców nie akceptuje żadnych ustępstw terytorialnych wobec Rosji.



– Przyszłość Europy nie jest określana w Brukseli i w Davos, tylko w okopach pod Siewierodonieckiem – tak forum ekonomiczne na Twitterze skomentował Mychajło Podolak, doradca prezydenta Zełenskiego. – To, ile ta wojna będzie trwać, zależy od tempa sankcji energetycznych i dostaw broni. Chcecie zakończyć wojnę? Klucz do pokoju jest w waszych stolicach – uzupełnił.



Mocny głos Von der Leyen



– Ukraina wygra tę wojnę. Unia Europejska będzie tam, aby pomóc w odbudowie, cegła po cegle, waszego pięknego miasta i waszego kraju – przekazała Ursula Von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. po spotkaniu z merem Kijowa Witalijem Kliczko. Komisja Europejska zaproponowała dziś nowe przepisy dotyczące konfiskaty majątków osób i podmiotów obchodzących sankcje wobec Rosji. – Nie pozwolimy oligarchom bogacić się na rosyjskiej machinie wojennej. Ich aktywa powinny zostać skonfiskowane i być może później wykorzystane do odbudowy Ukrainy – oświadczyła von der Leyen. Naruszenia unijnych sankcji mają być dołączone do listy przestępstw UE, a przepisy te mają objąć całą Unię.