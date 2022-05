Symboliczne lwowskie pojednanie

Rosjanie nasilili działania ofensywne w Donbasie i ataki na Odessę. Grupa G7, do której należą najbogatsze państwa świata, zadeklarowała przekazanie Ukrainie 18 mld dolarów. Tymczasem Ukraińcy zdecydowali o odsłonięciu słynnych rzeźb lwów na cmentarzu Orląt Lwowskich. Ma to być symboliczny gest świadczący o polsko-ukraińskim pojednaniu i wzajemnym wybaczeniu.

Rosyjska propaganda obwieściła „przełomowe” sukcesy w tzw. „operacji specjalnej”, jak kłamliwie nazwana jest w Rosji agresja militarna na Ukrainę. Szef rosyjskiego resortu obrony Siergiej Szojgu powiedział dziś w jednym z wywiadów, że "wyzwolono Ługańską Republikę Ludową”.

Jak podkreślają przedstawiciele ukraińskiego resortu obrony, Rosjanie w ostatnich dniach starają się wzmacniać jednostki które poniosły w minionych tygodniach spore straty w ludziach i sprzęcie. – Rosjanie starają się uzupełnić uzbrojenie, sprzęt wojskowy, amunicję oraz paliwo i smary, a także próbują poprawić swoją pozycję taktyczną w niektórych obszarach – mówił Ołeksandr Motuzianyk , rzecznik ukraińskiego MON, w wywiadzie dla ukraińskich mediów.

Strona ukraińska poinformowała dziś również, że Rosjanie zintensyfikowali bombardowania Odessy. Na miasto kilkukrotnie spadały bomby i rakiety.

Straty Rosjan

Sztab Generalny Ukrainy podsumował dotychczasowe straty rosyjskiej armii. W ciągu minionej doby ukraińska armia zniszczyła 9 rosyjskich czołgów i około 30 transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty oraz jeden samolot i jeden śmigłowiec.

Do tej pory Rosjanie – według szacunków Kijowa – stracili w czasie wojny prawie 29 tysięcy żołnierzy, 1263 czołgi (analitycy zachodni uważają, że to ¼ pancernego potencjału Federacji Rosyjskiej), 3090 transporterów opancerzonych, 204 samoloty, 168 śmigłowców i ponad 400 dronów.

Polsko – Ukraińskie pojednanie

W piątek mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował, że na cmentarzu Orląt Lwowskich ponownie odsłonięto rzeźby lwów, które sześć lat temu zostały zasłonięte płytami paździerzowymi, po tym jak rada obwodu uznała je za „symbol polskiej okupacji”. – Między Ukraińcami i Polakami było w historii wiele. Groby naszych przodków po obu stronach granicy były świadkami konfliktów i wzajemnych krzywd. I choć są to stare przypadki, często stawały się przeszkodą we wzajemnym zrozumieniu. A nasz wspólny wróg również skutecznie dolał oliwy do ognia. Ta wojna pokazała, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem. Niech te lwy na polskim cmentarzu wojskowym we Lwowie, które niegdyś były przedmiotem kontrowersji i zostały zasłonięte, będą krokiem w kierunku ostatecznego wzajemnego przebaczenia dawnych krzywd. Niech żyje Polska! Chwała Ukrainie! – napisał Andrij Sadowy.



Rubizhe w obwodzie ługańskim

Na gest władz Lwowa zareagował polski rząd. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że to „symboliczna, czytelna i jasna wiadomość dla wszystkich wrogów Polski i Ukrainy". – Nic nas nie podzieli - jesteśmy zjednoczeni jak nigdy dotąd! – skomentował w mediach społecznościowych. Natomiast minister Michał Dworczyk dodał na Twitterze: ”Dziś na Cmentarzu Orląt Lwowskich odsłonięto posągi lwów, strzegących wejścia do symbolicznej dla Polaków nekropolii. Dziękujemy ukraińskim władzom za ten ważny dla Polski gest. Niech żyje Polska, niech żyje Ukraina!”.

Pomoc dla Ukrainy

Tymczasem ministrowie finansów i dyrektorzy banków centralnych państw tworzących grupę G7, czyli USA, Japonii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch, poinformowali, że najbogatsze kraje świata przeznaczą na pomoc dla Ukrainy 18,4 miliardów dolarów, z czego ponad 9 mld zostanie przeznaczonych na „bieżące zobowiązania”.

Co ważne, przedstawiciele G7 deklarują, że to dopiero początek pomocy finansowej dla Kijowa. – Będziemy nadal wspierać Ukrainę w czasie tej wojny, a także po jej zakończeniu. Jesteśmy gotowi zrobić więcej, jeśli będzie trzeba – głosi komunikat po szczycie G7.

Natomiast Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, poinformowała, że Unia Europejska wypłaciła dziś kolejną transzę pomocy finansowej dla Ukrainy w wysokości 600 mln euro i jest gotowa uruchomić dla niej linię pożyczkową w wysokości 9 mld euro. – Oprócz pomocy humanitarnej będziemy pracować nad platformą odbudowy, która pomoże odbudować Ukrainę jako wolny, demokratyczny kraj – napisała w mediach społecznościowych szefowa KE. W odpowiedzi premier Ukrainy Denys Szmyhal napisał w mediach społecznościowych, że bardzo dziękuje za pomoc. – Wspólnie wygramy i odbudujemy Ukrainę – dodał.