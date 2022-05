Sojusznicza przeprawa

Czołgi Abrams, Leopard, a także transportery Rosomak i VBCI sforsowały rzekę Narew. Było to możliwie dzięki przeprawie zorganizowanej przez żołnierzy z czterech armii. – To dowód na to, że siły sojusznicze przykładają dużą wagę do bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak, który obserwował działania wojskowych podczas ćwiczeń „Defender”.

Jeden z epizodów międzynarodowych manewrów „Defender Europe ’22” odbył się dziś w okolicach Nowogrodu. Tu pododdziały Wojska Polskiego, Stanów Zjednoczonych, Francji i Szwecji wspólnie forsowały rzekę Narew. – Wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja na Ukrainie i zdajemy sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia. To ćwiczenie ma pokazywać współdziałanie i sprawność Sojuszu Północnoatlantyckiego w kolektywnej obronie – powiedział prezydent Andrzej Duda, który obserwował przeprawę wojsk przez rzekę. Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP zaznaczył także, że ćwiczenia, które odbywają się w Polsce, są „ważnym elementem doskonalenia współdziałania sojuszniczego”. – Cieszę się, że ćwiczenia w obronie odbywają się na terytorium Polski. Mam nadzieję, że wszystkim rodakom pokazuje to sojuszniczą dbałość o nasze bezpieczeństwo – zaznaczył.

O tym, że „Defender Europe ’22” jest bardzo ważnym przedsięwzięciem mówił także Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – To ćwiczenia, które pokazują, że siły sojusznicze budują interoperacyjność, że współpracują ze sobą. Żołnierze Wojska Polskiego nieustannie podnoszą swoje umiejętności, wzmacniając tym samym bezpieczeństwo zarówno Polski, jak i całej wschodniej flanki NATO – powiedział szef MON-u. Dodał, że bardzo ważna jest obecność wojskowych ze Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Szwecji, która może wkrótce dołączyć do Sojuszu Północnoatlantyckiego. – To wszystko jest dowodem tego, że siły sojusznicze przykładają dużą wagę do bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Razem jesteśmy silniejsi – podkreślił.