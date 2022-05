Kolejne szkoły stawiają na OPW

Konieczna zgoda MON-u

Aby otworzyć taką klasę, zainteresowana szkoła musi wystąpić z wnioskiem do MON-u. Ostateczne zezwolenie na prowadzenie OPW wydaje minister obrony narodowej, przy czym każdego roku jest określany limit oddziałów, które mogą zostać otwarte. Pierwsze OPW – 130 w całym kraju – pojawiły się w 2020 roku. Rok później było ich o 20 więcej. Obecnie w 150 oddziałach przygotowania wojskowego w 147 szkołach średnich uczy się ponad 7 tys. nastolatków.

Już po wakacjach dołączą do nich kolejni uczniowie. Od września działalność rozpocznie bowiem 40 kolejnych OPW. – Szkoły zainteresowane utworzeniem takich oddziałów mogły składać wnioski do końca marca 2022 roku. Wpłynęło ich w sumie około 120 – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Zgodnie z limitami do programu zakwalifikowało się 40 szkół, z których 11 prowadzi już klasy OPW, a tegoroczne zezwolenie dotyczy otwarcia kolejnych oddziałów. Natomiast 16 szkół do tej pory prowadziło certyfikowane wojskowe klasy mundurowe (program ten ma być stopniowo wygaszany). Współpracę z MON-em po raz pierwszy nawiąże 13 szkół.

Debiutanci w programie

W gronie szkół, w których po raz pierwszy zostaną uruchomione OPW znalazło się m.in. IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku. Szkoła prowadzi klasy mundurowe od czterech lat, ale nauka uczniów klas wojskowych i policyjnych (obecnie jest ich w sumie siedem) odbywa się według autorskiego programu. – Działamy własnymi siłami: mamy strzelnicę sportową, nowoczesny symulator strzelecki, który umożliwia prowadzenie praktycznych zajęć dla uczniów. Korzystamy też ze wsparcia członków Jednostki Strzeleckiej nr 4051 z Włocławka. Jednak przez brak współpracy z MON-em nie mogliśmy podpisać umowy z jednostką wojskową, która mogłaby wspomóc edukację wojskową uczniów. Dlatego złożyliśmy wniosek o otwarcie OPW – tłumaczy Kazimierz Mendala, dyrektor placówki.

Dyrektor dodaje, że nadanie ram prawnych prowadzeniu klasy wojskowej wiele im ułatwi. – Zyskamy fundusze na sprzęt i wyposażenie, uczniowie otrzymają mundury i będą mogli liczyć na merytoryczne wsparcie żołnierzy z naszej jednostki patronackiej, czyli 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy – mówi Mendala.

Na liście zakwalifikowanych szkół jest także Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Placówka kształci m.in. techników: informatyków, mechatroników i automatyków. – Dotąd nie prowadziliśmy klas wojskowych. Obserwując jednak zainteresowanie młodzieży taką edukacją, postanowiliśmy pójść w tym kierunku. To na pewno uatrakcyjni naszą ofertę i pomoże nam w zdobyciu nowych doświadczeń – mówi Monika Kozber, dyrektorka szkoły. Szkoła już przygotowuje się do podpisania umowy z 12 Batalionem Lekkiej Piechoty w Poznaniu, jednostką patronacką, której żołnierze będą wspierać szkolenie uczniów. – Po uruchomieniu klasy będziemy sukcesywnie pozyskiwać sprzęt i wyposażenie, zamierzamy także ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie własnej strzelnicy laserowej. Zapewniam, że będziemy robili wszystko, by zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki. Ci, którzy zdecydują się na naukę w OPW, będą mieli pierwszeństwo w przyjęciu do internatu – mówi Monika Kozber.

Uczniowie OPW zgodnie z podstawą programową realizują kształcenie ogólne, a edukacja z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się podczas zajęć dodatkowych. W klasach I–III liceum oraz I–IV technikum program składa się z 230 godzin zajęć, w tym ponad 170 praktycznych, realizowanych zarówno w szkole, jak i w jednostce patronackiej. Obejmuje cztery bloki tematyczne: podstawy wychowania wojskowego, szkolenie prawne, logistyczne oraz bojowe. W IV klasie liceum oraz V klasie technikum przewidziany jest obóz szkoleniowy. Absolwenci OPW mają zapewnione bonusy. To np. możliwość odbycia skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowych punktów podczas rekrutacji do wojskowych akademii.