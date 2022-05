Francuska fregata FS „Latouche-Treville” w świnoujskim Porcie Wojennym

Francuska fregata FS „Latouche-Treville” zawinęła we wtorek, 17 maja, do Portu Wojennego w Świnoujściu. Jest to druga sojusznicza wizyta w ostatnim czasie. Niespełna kilkanaście dni temu w Świnoujściu gościł bowiem Stały Zespół Sił Morskich NATO Grupa 1 (ang. Standing NATO Maritime Group 1, SNMG1).

Francuska fregata o numerze burtowym D-646, jedyna typu Georges Leygues pozostająca w aktywnej służbie, kontynuuje swoją misję na Morzu Bałtyckim od marca bieżącego roku. Najprawdopodobniej jest to ostatnia misja tego okrętu na północnych akwenach Europy, przed planowanym przez Marine Nationale (Marynarka Wojenna Francji) wycofaniem okrętu z eksploatacji. Sympatykom tematyki marynistycznej okręt znany jest ze sztormowych ujęć z francuskiego filmu dokumentalnego "Oceans" reżyserii Jacques’a Perrin.