Kurs specjalistyczny dla działonowych czołgu PT-91

Komisja Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań przeprowadziła egzamin składający się z dwóch części. Kursanci rozpoczęli egzamin od części teoretycznej, na którą składały się z pytania z budowy i eksploatacji uzbrojenia czołgu, z zasad strzelania oraz budowy i charakterystyki karabinów maszynowych.

Następnie żołnierze, przystąpili do egzaminu praktycznego, który dotyczył budowy i działania przedziału bojowego w czołgu. Zagadnienia jakie obejmował egzamin to: ładowanie amunicji 125 mm do czołgu, budowa armaty, programowanie automatu ładowania, budowa i montaż klina zamkowego, budowa amunicji, zasady poprawiania ognia i mierzenia odległości do celu. 14 żołnierzy uczestniczących w kursie uzyskało oceny pozytywne.

Źródło: 15 GBZ