„Tydzień Zdrowia” w szpitalu w Legionowie

Bezpłatne konsultacje kardiologiczne, chirurgiczne czy okulistyczne – dziś w szpitalu WIM-u w podwarszawskim Legionowie rozpoczął się „Tydzień Zdrowia”. Akcję adresowaną do mieszkańców miasta i powiatu zainaugurował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – To pierwsza taka akcja w tym szpitalu, ale zapewniam, że nie ostatnia – deklarował szef MON-u.

„Tydzień Zdrowia” zorganizowany przez szpital w Legionowie jest skierowany do mieszkańców miasta i powiatu. – Zdrowy styl życia i aktywność pozwalają zapobiegać chorobom, a regularna kontrola stanu zdrowia umożliwia wczesne wykrywanie schorzeń i ogranicza ich skutki. Wychodzimy naprzeciw potrzebom wczesnej profilaktyki chorób – tłumaczą przedstawiciele placówki. Celem akcji jest także rozpowszechnianie modelu wczesnego rozpoznawania i diagnozowania chorób.

Akcję bezpłatnych badań zainaugurował dziś minister obrony Mariusz Błaszczak. – To jest właśnie nasze przesłanie, aby misja żołnierzy Wojska Polskiego, która polega na zapewnieniu bezpieczeństwa, była misją wykonywaną także w czasie pokoju. Dlatego wojskowa służba zdrowia jest do dyspozycji mieszkańców. To pierwsza taka akcja w tym szpitalu, ale zapewniam, że nie ostatnia – mówił w Legionowie szef MON-u. I zachęcał, by skorzystać z badań, bo „szpital jest prowadzony przez najlepszych specjalistów Wojskowego Instytutu Medycznego”.