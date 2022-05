Pierwsi mistrzowie Wojska Polskiego w wieloboju żołnierskim

REKLAMA

Faworytem w klasyfikacji drużynowej była reprezentacja 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Żołnierze z Czarnej Dywizji zdecydowanie pokonali wszystkich konkurentów. Reprezentację znakomicie przygotował do startu biegający trener, sierż. Adam Marcinkowski, który zresztą zdobył złoto w rywalizacji indywidualnej wśród zawodników powyżej 35 lat. Oprócz niego w mistrzowskiej drużynie znaleźli się: szer. Anita Droń, szer. Anita Szymska, st. szer. Piotr Flasz, szer. Michał Kania, st. szer. Marcin Antczak, plut. Jarosław Druciarek i kpr. Dariusz Siek.

Sporą niespodziankę sprawili w Wędrzynie marynarze, którzy w biegu na 1000 m zapewnili sobie tytuł wicemistrzowski. – Przed wyścigiem traciliśmy do reprezentacji 12 Dywizji Zmechanizowanej aż 31 oczek. Oceniałem, że w ostatniej konkurencji mamy 50% szans na odrobienie strat. Zawodnicy dali z siebie wszystko i udało się nam minimalnie, o 0,5 pkt, wyprzedzić rywali – mówi kmdr ppor. Marcin Kołoszuk, biegający szef reprezentacji marynarzy. Komandor kieruje Sekcją Wychowania Fizycznego i Sportu Marynarki Wojennej dopiero od połowy stycznia, a już zdołał dokonać niebywałego wyczynu – został pierwszym w historii mistrzostw WP szefem reprezentacji biorącej udział we współzawodnictwie w sporcie powszechnym, który wywalczył medal w rywalizacji indywidualnej. Do srebra drużynowego dorzucił bowiem srebro w wieloboju indywidualnym – był drugi w klasyfikacji mężczyzn do 35 lat. – Komandor przekazał nam swoje bogate doświadczenie zdobyte podczas wielu startów w różnych dyscyplinach na mistrzostwach Wojska Polskiego. Potrafił nas zmobilizować do walki i dzięki temu mogliśmy się cieszyć ze zdobycia srebra w drużynie – podkreśla st. mat Mateusz Wachowiak, który po dziesięciu latach ponownie wywalczył tytuł wicemistrzowski. – W 2012 roku wraz z kolegami byłem drugi w drużynowym pokonywaniu przeszkód ośrodka sprawności fizycznej. Pięć lat później zaś odniosłem największy sukces w wojskowych czempionatach: zdobyłem złoto w futsalu i do tego zostałem królem strzelców turnieju – dodaje mat, który był czołowym strzelcem piłkarskiej reprezentacji Wojska Polskiego.

Oprócz kmdr. Kołoszuka i mata Wachowiaka srebro dla marynarzy w wieloboju żołnierskim zdobyli: st. mar. Joanna Terefenko, mar. Agnieszka Krzyżanowska, mar. Dariusz Krzysztofik, st. mar. Kamil Baran, bsmt Daniel Wrycza i st. mar. Radosław Styn. Brązowy medal w klasyfikacji drużynowej wywalczyła zaś reprezentacja 12 Dywizji Zmechanizowanej w składzie: ppor. Karolina Śleziak, st. szer. Katarzyna Gielnik, st. szer. Adrian Wabiński, szer. Dawid Cejko, kpr. Maciej Mikołajczak, st. szer. Kamil Socha, mjr Krzysztof Musiał i st. szer. Krzysztof Golański.

W rywalizacji indywidualnej w wieloboju żołnierskim oba tytuły mistrzowskie wśród mężczyzn wywalczyli reprezentanci Czarnej Dywizji: st. szer. Piotr Flasz i sierż. Adam Marcinkowski. Sierżant zresztą zdobył swój już 18. indywidualny medal na mistrzostwach Wojska Polskiego – w swojej kolekcji ma dziewięć złotych, sześć srebrnych i trzy brązowe; a po medale sięga od 2000 roku w trzech dyscyplinach: pokonywaniu przeszkód ośrodka sprawności fizycznej, pięcioboju wojskowym i wieloboju żołnierskim. Pierwszy tytuł wśród pań zaś wywalczyła por. Maria Kurzawa. Triumfując w pierwszych oficjalnych mistrzostwach WP, zwycięzcy wpisali się także na listę rekordzistów w wieloboju.

W ramach biegowego testu siłowego zawodnicy musieli wykonać pięć skłonów tułowia w przód z piłką lekarską, bieg slalomem z ciężarkami, tzw. skok tygrysi przez piłkę lekarską z przewrotem, podciągnięcia na drążku w zwisie nachwytem, przewrót w przód na skrzyni, przejście po żerdziach poręczy w podporze na ramionach i naprzemianstronne przeskoki wzdłuż ławeczki z piłką lekarską. Na zakończenie rywalizacji żołnierze biegli z piłką lekarską do mety. – Biegowy test siłowy jest specyficzną konkurencją. To „królowa” tej dyscypliny. Najwięcej punktów jednak można zdobyć, szybko wspinając się po linie – przyznaje sierż. Marcinkowski. Z kolei kmdr Kołoszuk uważa, że wielobój żołnierski wymaga od zawodników wszechstronnego przygotowania, a dla uatrakcyjnienia rywalizacji dodałby do niego jeszcze konkurencję pływacką.

Gospodarzem Mistrzostw Wojska Polskiego w Wieloboju Żołnierskim była 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana.

Wyniki:

Drużynowo

1. 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej 4709,5 pkt

2. Marynarka Wojenna RP 4332,0 pkt

3. 12 Dywizja Zmechanizowana 4331,5 pkt

4. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 4049,5 pkt

5. 18 Dywizja Zmechanizowana 3995,0 pkt

6. Wojska obrony terytorialnej 3568,0 pkt

7. 16 Dywizja Zmechanizowana 3392,0 pkt

8. Siły powietrzne 3038,0 pkt

9. Uczelnie wojskowe 2466,5 pkt

Kobiety

1. por. Maria Kurzawa (IWSZ) 723,0 pkt

2. szer. Anita Droń (11 LDKPanc) 714,5 pkt

3. ppor. Karolina Śleziak (12 DZ) 710,5 pkt

4. st. mar. Joanna Terefenko (MW RP) 704,5 pkt

5. szer. Anita Szymska (11 LDKPanc) 686,5 pkt

6. st. szer. Katarzyna Gielnik (12 DZ) 651,5 pkt

Mężczyźni do 35 lat

1. st. szer. Piotr Flasz (11 LDKPanc) 692,5 pkt

2. kmdr ppor. Marcin Kołoszuk (MWRP) 687,5 pkt

3. szer. Michał Kania (11 LDKPanc) 675,0 pkt

4. st. szer. Marcin Antczak (11 LDKPanc) 673,0 pkt

5. st. szer. Adrian Wabiński (12 DZ) 634,5 pkt

6. st. szer. Jakub Kowal (IWSZ) 633,5 pkt

Mężczyźni powyżej 35 lat

1. sierż. Adam Marcinkowski (11 LDKPanc) 640,0 pkt

2. plut. Grzegorz Wójs (18 DZ) 585,5 pkt

3. st. kpr. Marcin Błaszczyk (SP) 576,5 pkt

4. bsmt Daniel Wrycza (MWRP) 539,0 pkt

5. szer. Grzegorz Pawlak (18 DZ) 532,5 pkt

6. kpr. Rafał Wilamowski (5 MBOT) 516,5 pkt

Rekordowe wyniki:

Kobiety

rzut 3 kg piłką lekarską – por. Maria Kurzawa (11,2 m)

biegowy test siłowy – ppor. Karolina Śleziak (29,9 s)

bieg wahadłowy 15 × 15 m – szer. Anita Droń (51,1 s)

bieg na 1000 m – st. mar. Joanna Terefenko (2 min 59 s)



Mężczyźni do 35 lat

wspinanie po linie zawieszonej na wysokości 5,60 m – st. szer. Piotr Flasz i kmdr ppor. Marcin Kołoszuk (po 3,7 s)

biegowy test siłowy – kmdr ppor. Marcin Kołoszuk (26,5 s)

bieg wahadłowy 15 × 15 m – st. szer. Piotr Flasz (47,3 s)

bieg na 1000 m – szer. Krystian Zdrojewski (2 min 32 s)

Mężczyźni powyżej 35 lat

wspinanie po linie zawieszonej na wysokości 5,60 m – sierż. Adam Marcinkowski (3,9 s)

biegowy test siłowy – sierż. Adam Marcinkowski (27,8 s)

bieg wahadłowy 15 × 15 m – st. kpr. Marcin Błaszczyk (49 s)

bieg na 1000 m – plut. Grzegorz Wójs (2 min 40 s).