Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to jedyna metoda odstraszania

Zgadzamy się, co do zagrożeń, jakie dotyczą wschodniej flanki NATO, które dotyczą Polsk i Litwy. Mamy identyczną ocenę agresywnej polityki rosyjskiej i zgadzamy się co do tego, że wolny świat powinien zrobić wszystko, żeby zatrzymać rosyjską inwazję. Dlatego wspieramy Ukrainę, zabiegamy o to, żeby wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego była wzmacniana. Nasze państwa także dokładają wszelkich starań, żeby zwiększyć nakłady na bezpieczeństwo i obronność - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wizyty w Wilnie.

W piątek, 13 maja szef MON spotkał się z litewskim ministrem obrony Arvydasem Anušauskasem na trzeciej Litewsko – Polskiej Radzie Ministrów Obrony. Szefowie resortów obrony podpisali wspólne stanowisko dotyczące rozwoju dalszej współpracy wojskowej na rzecz bezpieczeństwa.

„Wolność naszych obu państw jest zagwarantowana wtedy, kiedy będziemy aktywni, kiedy będziemy zabiegać o wzmocnienie naszych sił zbrojnych. Jesteśmy zgodni, że Rosja powinna być obłożona sankcjami. Sankcje te powinny być maksymalnie dotkliwie, żeby nie pozwolić reżimowi na Kremu odbudować swój potencjał. Uzależnianie zachodu Europy od dostaw surowców energetycznych daje pieniądze, które Putin wydaje na zbrojenia. Trzeba obłożyć Rosję maksymalnie dotkliwymi sankcjami, żeby uniemożliwić agresywną politykę Moskwy” – przekonywał w Wilnie minister M. Błaszczak.