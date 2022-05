Noc Muzeów z Wojskiem Polskim

REKLAMA

Program tegorocznych obchodów:

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie - sobota, 14 maja, 12.00 – 19.00

12.00-19.00 – otwarcie wszystkich wystaw stałych i okolicznościowych. Szczególnie polecamy najnowsza wystawę ,, Od wojny do pokoju. Rok 1921” – na każdej z sal wystawienniczych pojawią się rekonstruktorzy,

12.00-19.00 – prezentacja historycznego oraz współczesnego, ciężkiego sprzętu wojskowego. Otwarte dla zwiedzających będą eksponaty: samolot JAK-40, samolot transportowy AN-26,

12.00-19.00 – układanie puzzli o tematyce historycznej w namiocie na dziedzińcu,

13.00-18.00 – układanie klocków COBI o tematyce historycznej w namiocie na dziedzińcu,

13.00-18.00 – prezentacja najnowszych efektów prac konserwatorskich w namiocie na dziedzińcu,

15.00 – przejażdżka samochodem pancernym ,,Kubuś” dla laureatów konkursu,

13.00-18.00 – stoisko z pamiątkami muzealnymi dla kolekcjonerów militariów.

Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej Fort IX Czerniaków w Warszawie – sobota, 14 maja, 18.00 – 22.00

18.15 – hejnał mariacki – rekonstrukcja wydarzenia z 18 maja 1944 r., podczas którego plutonowy Emil Czech, odegrał na kornecie hejnał na zdobytych ruinach klasztoru na Monte Cassino,

18.30 – 19.00 - ,,Bitwa o Monte Cassino 1944 r. we wspomnieniach generała Zygmunta Odrowąża Zawadzkiego” – prelekcja ze zdjęciami archiwalnymi,

19.30 – prezentacja dioramy – wystawy plenerowej sprzętu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie min: czołgu ,,Grizzly” MK. I (M4 Sherman), działa samobieżnego Sexton MK.2.,

samochodu opancerzonego Humber Scout Car, haubicoarmaty 25-funtowej,

20.00 – "Broń ręczna żołnierzy 2. Korpusu Polskiego na Monte Cassino w zbiorach MWP” – prelekcja z prezentacją eksponatów,

20.30 – prezentacja filmu dokumentalnego ,,Generał Polskich nadziei – Władysław Anders 1892-1970”.

Dodatkowo w programie:

- zwiedzanie kuratorskie muzeum dla 30-40 osobowych grup z przewodnikiem (start przy bramie muzeum w godzinach: 18.30, 19.00, 20.00),

- wystawa modeli pojazdów wojskowych (kazamata nr. 5),

- rekonstruktorzy w mundurach historycznych żołnierzy 2. Korpusu Polskiego – Stowarzyszenie MGH im. II batalionu 18 pułku piechoty, Stowarzyszenie Historyczne ,,Pułk 37”,

- wolontariusze MPTW – prezentacja wnętrz eksponatów : śmigłowiec Mi – 2, Radiostacja R 118 na podwoziu Star, Radiostacja RD 115 Z na podwoziu UAZ 469,

- Fundacja Pro Militaris – prezentacja najnowszych efektów prac konserwatorskich.

Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu - sobota, 14 maja, 12.00 – 19.00

12.00-19.00 – zwiedzanie wystawy stałej (pawilony A-D) i ekspozycji zewnętrznej,

12.00-19.00 – wydawanie zwiedzającym karty okolicznościowej z odciskiem stempla pamiątkowego Muzeum Broni Pancernej (kasa muzeum),

12.00-14.00 i 16.00-18.00 – kolorowanie malowanek militarnych (pawilon C), układanie puzzli o tematyce historycznej.

Muzeum Katyńskie w Warszawie - sobota, 14 maja, 12.00 – 19.00

12.00-19.00 – cykl filmów dokumentalnych dotyczących Zbrodni Katyńskiej (sala konferencyjna),

12.00-19.00 – wystawa nowych nabytków muzeum (sala konferencyjna),

12.00-19.00 – oprowadzanie po ekspozycji gości muzeum,

12.00-19.00 – otwarcie wszystkich wystaw stałych i plenerowych.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni - sobota, 14 maja, 19.00 – 1.00

Zapraszamy na trzy wystawy: „Zbrojownia Muzeum Marynarki Wojennej”, „Mamy rozkaz Cię utrzymać…”, „W świecie dawnych żaglowców” oraz ekspozycję plenerową broni i uzbrojenia morskiego, w programie także:

- kuchnia polowa z wojskową grochówką,

- ekspozycja broni wewnątrz pojazdu STAR 660M2,

- namiot promocyjny MMW z pokazami składania i rozkładania broni,

- nauka udzielania pierwszej pomocy,

- rekonstrukcje historyczne w wykonaniu Grup: „Sojusz”, „Fort”, G.O.O.D”, „Obrona Wybrzeża”, North Regiment i inne:

- pokazy DART – Gdyńskie Stowarzyszenie Steel Darta „Błyskawica”,

- pokaz zdjęć archiwalnych o historii MW w audytorium MMW.

Ważne: MMW i ORP „Błyskawica” są otwarte od g. 19.00 do 1.00 (ostatnie wejścia o 24.00), wstęp 1

zł do każdego z obiektów.

Muzeum Artylerii w Toruniu - sobota, 14 maja, 18.00 – 24.00

W programie m.in.:

- zwiedzanie wystaw plenerowych oraz ekspozycji wewnętrznej,

- gry i zabawy dla dzieci, kolorowanki artyleryjskie,

- zwiedzanie haubicy samobieżnej Goździk 2S1.

Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu - sobota, 14 maja, 17.00 – 23.00

W programie, m.in.:

- zwiedzanie ekspozycji wewnętrznej,

- pokazy rekonstruktorskie we współpracy z Grupą „Militarni Wrocław”.

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy – siedziba główna – sobota, 14 maja, 18.00 - 24.00

- zwiedzanie wnętrza czołgu 7-72,

- możliwość skorzystania ze strzelnicy, strzelanie z broni sportowej,

- konkurs historyczny z wykorzystaniem znajomości topografii Muzeum.

Osówiec - Osowa Góra - sobota, 14 maja, 13.00 - 21.00

- wystawienie eksponatów: 2 S7 Pion, R11M-SCUD A, Sum „Kalina”, PTS-M, 152 mm armato-haubica z przodkiem, Toczka, Katiusza, Uaz-469, WUS-3, T-72, Brdm-2, Daimler Dingo, Half – track, Stuart m3a1, Scout Car I Ford GPW, KRAZ-255,

- pokaz sprzętu: T-72, Stuart M3A 1, Toczka.

Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie - sobota, 14 maja, 18.00 - 23.00

18.30-19.00 – koncert orkiestry wojskowej garnizonu Koszalin,

19.00-19.30 – występ harcerskiego zespołu artystycznego z Hufca ZHP Sławno,

18.00-21.30 – prezentacja trenażerów do szkolenia wojsk będących na wyposażeniu Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie,

Do godz. 23.00 – prezentacja wyposażenia wojskowego w tym m. in. kombinezonu lotniczego,

- prezentacja ekspozycji stałej i plenerowej sprzętu artyleryjsko- rakietowego, radiolokacyjnego, samolotu JAK40 oraz gawędy o dawnym uzbrojeniu i umundurowaniu,

- przejazd kolumny zabytkowych aut Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych ,,Klasyczny Koszalin”.



Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – sobota, 14 maja, 18.00 - 24.00

18.30 – Wernisaż wystawy „ Żwirki i Wigury start do wieczności”,

19.00 – ­ wieczór wspomnień z udziałem rodziny płk. pil. Władysława Gnysia (bohatera z Sarnowa) i mieszkańców Gminy Gniewoszów (wspomnienia rodzinne, projekcja filmu „Pilot Gnyś – na przekór nienawiści”, otwarcie wystawy),

21.00 – 21.40 – I część koncertu „ Dziwny jest ten świat” ( wystąpią: zespół Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego „ Dywizjon”, zespół 5 batalionu strzelców podhalańskich „ Szarotki”, Miejski

Dom Kultury w Dęblinie)

21.45 – pokaz APM-90M skonstruowanego w latach 50-tych nawigacyjnego reflektora lotniskowego,

22.10 – 23.00 – II cześć koncertu „Dziwny jest ten świat” (wystąpią: Łukasz Leń – projekt „ Emotion drive”, Radek Chwieralski, Janusz Stasiak „Ikar”)

Wstęp – 1 zł/ na renowację zabytków.

Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie - sobota, 14 maja

Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie wraz z Dowództwem Garnizonu Warszawa zorganizują na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego stoisko promocyjne CBW.

W programie także:

- wystawa planszowa pt. „Z nieludzkiej ziemi do wolności Europy. 2. Korpus Polski w Bitwie o Monte Cassino”

- pokaz filmu dokumentalnego TVP „Generał polskich nadziei - Władysław Anders 1892-1970”

- wystawa sprzętu – gąsiennicowego lekkiego transportera opancerzonego typu „Universal Carrier” wraz z załogą i wyposażeniem z okresu II Wojny Światowej,

- wystawa pokazująca życie codzienne i wydarzenia polityczne II Rzeczypospolitej (organizowana wraz z Naczelnym Sądem Administracyjnym w gmachu głównym Sądu)

Nie śpij! Zwiedzaj razem z nami! Zapraszamy na nocne zwiedzanie z Wojskiem Polskim!

Źródło: Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej