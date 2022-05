Wojsko na muralach

Tegoroczny konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, m.in. fundacji i stowarzyszeń, przy czym jeden oferent może przygotować wyłącznie jedną pracę. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie polskich tradycji oręża od średniowiecza po współczesność oraz popularyzowanie wiedzy na temat historii polskiej wojskowości oraz wybitnych postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie polskiej państwowości. Organizatorzy konkursu chcą nie tylko przywrócić pamięć o zapomnianych lokalnych bohaterach walk o niepodległość, lecz także zachęcić lokalne społeczności do poznawania i kultywowania regionalnych tradycji.

Dzieje polskiego wojska, walk o niepodległość i suwerenność oraz ważne wydarzenia historyczne i bohaterzy walk o niepodległość mogą być tematem murali, które powstaną w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej pod nazwą „Mur, ale historia Wojska Polskiego”. Resort obrony ogłosił właśnie plebiscyt z okazji Święta Wojska Polskiego, przypadającego 15 sierpnia. To druga edycja konkursu na murale. Rok temu MON zachęcało do przygotowania murali z okazji 22. rocznicy wejścia Polski do NATO .

REKLAMA

Film: MON

Zgodnie z regulaminem konkursu, na dofinansowanie z MON-u mają szansę murale o wymiarach nie mniejszych niż 3 m szerokości i 3 m wysokości. Malowidło powinno być wykonane techniką, która zapewni 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Mural musi być wykonany w Polsce, w miejscu „godnym dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń”, a na pracy powinno być widoczne logo MON-u.

Dla zwycięzców konkursu MON przygotowało w sumie 3 mln zł. Czasu na opracowanie koncepcji nie ma jednak zbyt wiele. Oferty konkursowe zawierające m.in. projekt muralu, należy składać do 8 czerwca do Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON. Wyniki zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej MON do 8 lipca. Natomiast artyści powinni wykonać prace w okresie od 18 lipca do 30 listopada 2022 roku. Resort obrony sugeruje, aby odsłonięcia murali były związane z rocznicami historycznych wydarzeń.

Szczegóły konkursu i regulamin można znaleźć na stronie MON.

W ubiegłym roku ministerstwo na przygotowanie konkursowych murali przeznaczyło 1,5 mln zł. Dofinansowane prace dotyczyły m.in. marszałka Józefa Piłsudskiego, gen. Kazimierza Grudzielskiego, mjr Danuty Szyksznian-Ossowskiej „Sarenki”, mjr. Tadeusza Zielińskiego, bohaterów września `39, powstańców warszawskich, Eskadry Kościuszkowskiej, 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.