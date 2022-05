Szakal '22 w 17 Brygadzie

W 17 Brygadzie Zmechanizowanej trwa certyfikacja kompanii manewrowej do dyżuru w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej.



Od poniedziałku przez kilka kolejnych dni żołnierze z 2 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 17 WBZ będą oceniani ze stopnia gotowości do pełnienia dyżuru w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej. Certyfikacja na szczeblu kompanii to kolejny etap przygotowań dopuszczający żołnierzy do unijnego dyżuru.

Pierwsza część scenariusza Szakal '22 obejmuje działania taktyczne. Niespodziewane epizody - szybka i niezawodna reakcja w przypadku ataku niezadowolonego tłumu, opatrywanie ran i ewakuacja z pola walki, działania w rejonie zurbanizowanym, w tym szturmowanie budynków - mają sprawdzić umiejętności żołnierzy.