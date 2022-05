Powstaje Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych

Ustawa o obronie ojczyzny obowiązuje od 23 kwietnia 2022 roku. Obok rozwiązań, które mają między innymi uatrakcyjnić służbę, nowe prawo zwiększa nakłady na wojsko i zapewnia podstawę do rozbudowy i unowocześnienia polskiej armii. Poza szybszym wzrostem nakładów na obronność – aż 3% PKB już od 2023 roku – ustawa wprowadza nowe źródło finansowania armii, tzw. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Będzie on obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dziś umowę w tej sprawie podpisali Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, oraz Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. – PiS konsekwentnie wzmacnia siły zbrojne, zwiększa liczebność armii, wyposaża wojsko w nowoczesny sprzęt oraz rozwija sojuszniczą współpracę. Aby wszystkie te działania mogły przebiegać szybciej, ważnym i potrzebnym elementem jest fundament finansowania – mówił szef MON-u.

Wzrost nakładów na obronność do 3% PKB w przyszłym roku to wciąż mało, by zdynamizować zakupy sprzętu dla wojska. Dlatego powstaje Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który umożliwi nam zwiększenie zakresu zamówień – powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak, podpisując umowę dotyczącą utworzenia funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak zaznaczył minister, zamówienia te dotyczą najnowocześniejszego i najwyższej jakości uzbrojenia, ale to wciąż za mało, żeby uzyskać efekt odstraszania, jeśli chodzi o „ambicję i zapędy naszego sąsiada”.

Głównym celem funduszu jest znaczące zwiększenie nakładów na modernizację sił zbrojnych. Zasilać go będą środki m.in. ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji wyemitowanych przez BGK objętych gwarancją Skarbu Państwa, z budżetu państwa oraz wpłat z zysku Narodowego Banku Polskiego. Do funduszu trafią też pieniądze z tytułu wsparcia udzielanego obcym wojskom, udostępniania im poligonów czy świadczenia specjalistycznych usług wojskowych (na przykład w dziedzinie inżynierii wojskowej, szkolenia oraz napraw sprzętu wojskowego), jak również ze sprzedaży mienia. Fundusz zasilą także pieniądze z odszkodowań lub kar umownych oraz zwróconych zaliczek, z wpływów ze zrealizowanych gwarancji oraz z zabezpieczeń, a także inne środki otrzymane w toku realizacji umów zawartych na rzecz Sił Zbrojnych RP, dotyczących np.: zakupu sprzętu wojskowego, usług związanych z modernizacją, modyfikacją, naprawą lub remontem sprzętu wojskowego, badań naukowych i prac rozwojowych sprzętu wojskowego czy też usług i robót budowlanych związanych z rozwojem infrastruktury wojskowej.

Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka podkreślała, że wojna nie czeka i już dziś należy myśleć o tym, jak bronić swoich granic i jak budować współpracę z partnerami, na przykład w ramach NATO. – Podpisana dziś umowa umożliwi nam zwiększenie potencjału finansowania dozbrojenia sił militarnych Polski. Będziemy proponować najlepsze i najbardziej efektywne rozwiązania, by to dozbrojenie i unowocześnienie polskiego wojska zapewnić – mówiła prezes banku. Umowa określa m.in. zasady dokonywania wypłat ze środków funduszu oraz opracowywania i aktualizacji planu finansowego, a także prognoz przychodów i wydatków, jak również zakresu i terminów sporządzania sprawozdań z realizacji planu funduszu.

Ustawa o obronie ojczyzny zakłada, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie co roku przedstawiał do uzgodnienia ministrowi finansów publicznych, natomiast do zatwierdzenia ministrowi obrony narodowej projekt planu finansowego funduszu. Szef MON-u będzie mógł zatwierdzić plan finansowy funduszu po jego uzgodnieniu z ministrem finansów publicznych oraz uzyskaniu opinii komisji sejmowej właściwej w sprawach obrony państwa. Zatwierdzony plan finansowy będzie stanowił podstawę dokonywania wypłat ze środków funduszu.

Natomiast po wykonaniu planu funduszu minister obrony narodowej będzie zobowiązany przedstawić posłom z Komisji Obrony Narodowej sprawozdanie z jego realizacji.