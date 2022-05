24. Festiwal Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego

24. Festiwal Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego„Z miłości do ojczyzny w 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej” pod patronatem honorowym Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej

W pierwszym tygodniu czerwca bieżącego roku do Kołobrzegu przyjedzie około dwustu młodych artystów: recytatorów, aktorów, tancerzy i wokalistów, reprezentantów klubów jednostek wojskowych z całego kraju. Wezmą oni udział w ostatnim etapie zmagań artystycznych 24. Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego „Z miłości do ojczyzny – w 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej”, do którego przygotowywali się od wielu miesięcy.

Przez cztery dni, od 2 do 5 czerwca, młodzi artyści będą doskonalić swoje umiejętności na spotkaniach warsztatowych. Wystąpią także przed publicznością kołobrzeską podczas otwartych prezentacji konkursowych i koncertów plenerowych na scenie Regionalnego Centrum Kultury przy ul. Solnej 1. 3 czerwca na promenadzie kołobrzeskiej zobaczymy kolorowy korowód festiwalowy, a w nim uczestników Festiwalu i Orkiestrę Wojskową ze Świnoujścia. Młodzi artyści będą zapraszać publiczność na koncerty. W sobotnim spektaklu upamiętniającym 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej zaprezentuje się Orkiestra Wojskowa ze Świnoujścia. Natomiast w niedzielnym koncercie finałowym wystąpi gościnnie Ala Tracz, reprezentantka Polski podczas Eurowizji Junior 2020.

W wojskowych ośrodkach kultury prężnie działają też młodzieżowe koła plastyczne, dlatego wśród przedsięwzięć festiwalowych nie mogło zabraknąć i tej formy artystycznej wypowiedzi. Tradycyjnie nieodłączną częścią Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego jest konkurs plastyczny, którego wyniki ogłoszone będą podczas uroczystości inauguracyjnej. Tegoroczne prace młodzi plastycy przygotowywali pod hasłem #SzacunekDlaMunduru wczoraj i dziś, a najlepsze z nich publiczność będzie miała okazję podziwiać na wystawie zaprezentowanej w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu.

Celem spotkań festiwalowych jest upowszechnianie kultury muzycznej, literackiej, plastycznej oraz tradycji i historii oręża polskiego. Przedsięwzięcie wpisuje się w ogólne działania placówek oświaty i kultury w obszarze edukacji przez sztukę, przy czym dodatkową jego misją jest wychowanie w duchu patriotyzmu, pielęgnowania i kształtowania świadomości historycznej młodego pokolenia, poszanowania symboli oraz wartości narodowych.

Tegoroczna edycja Festiwalu wpisuje się w krajowe obchody 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej upamiętniające wysiłek i ofiarność Polaków w walce o wolność w czasie II wojny światowej, w tym szczególnie w okresie niemieckiej okupacji ziem polskich.

Organizatorem przeglądu młodych talentów jest Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie we współpracy z Urzędem Miasta Kołobrzegu, 12 Dywizją Zmechanizowaną w Szczecinie reprezentowaną przez 8 Batalion Remontowy oraz Klub Jednostki Wojskowej w Kołobrzegu.

24. Festiwal Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego patronatem honorowym objął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Patronami medialnymi zostali: TVP Kultura, „Polska Zbrojna” i Telewizja Kablowa Kołobrzeg.

Do zobaczenia w Kołobrzegu!

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.