Defender Europe '22: osłona przeciwlotnicza

Skuteczna osłona przeciwlotnicza to nieodzowny element zabezpieczenia bojowego pododdziałów także w ramach Defender Europe '22.

Pododdziały Wojska Polskiego dysponują skutecznymi środkami do zwalczania środków napadu powietrznego przeciwnika, a pododdziały przeciwlotników to stały element składowy batalionowych zgrupowań taktycznych.

Przewaga w powietrzu, to swoboda działania na lądzie.