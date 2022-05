Dla bezpieczeństwa lotów

Dzięki tym urządzeniom można stwierdzić, czy pas startowy na lotnisku spełnia normy bezpieczeństwa. Polska armia odebrała właśnie pierwszą partię – 11 z 15 zamówionych w ubiegłym roku – testerów CSR, czyli urządzeń, które umożliwiają pomiar współczynnika tarcia nawierzchni lotniskowych. Nowoczesny sprzęt trafił już do 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Lądowanie wojskowych statków powietrznych, a szczególnie osiągających bardzo duże prędkości myśliwców czy mocno obciążonych samolotów transportowych, jest operacją niebezpieczną, której powodzenie zależy od zapewnienia danej maszynie odpowiedniej drogi hamowania. Jej długość, czyli odległość, którą musi pokonać samolot, aby się zatrzymać, jest zależna nie tylko od czynników atmosferycznych (takich jak deszcz, gołoledź czy śnieg), lecz także od stanu nawierzchni drogi startowej. Jeśli jej stan będzie zły, to nie zapewni ona oponom samolotu odpowiedniego tarcia. Wzrasta wówczas ryzyko, że maszyna nie zatrzyma się w bezpiecznej strefie, ale wyjedzie poza pas startowy. To z kolei może doprowadzić do poważnych uszkodzeń podwozia.

Obecnie polska armia do oceny stanu nawierzchni dróg startowych używa zagranicznych urządzeń – głównie skandynawskich, które trafiły do służby po naszym wejściu do NATO. Są one jednak mocno wyeksploatowane i nie spełniają wprowadzonej w 2015 roku Normy Obronnej NO-17-A501:2015 „Nawierzchnie lotniskowe – Badanie szorstkości”.