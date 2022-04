Ukraina dziękuje Polakom za pomoc

Polacy robią wszystko, by Ukraińcy czuli się w Polsce jak w domu. Dziękuję Polsce i polskiemu narodowi za bezprecedensową pomoc – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z polskimi dziennikarzami. – Kwestie historyczne, które stwarzały problemy w naszych relacjach, są niczym w porównaniu z tym, jaka teraz łączy nas przyjaźń – dodał.

Ukraińcom udało się w czasie piątkowych walk odzyskać kilka miejscowości w rejonie Charkowa – przejęli kontrolę nad m.in. Ruską Łozową, Kutuziwką i Momotowem.

W publikowanym codziennie przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy raporcie na temat strat wojsk rosyjskich widać bardzo wyraźny wzrost liczby zestrzelonych w ostatnich dniach samolotów i śmigłowców. Od początku agresji Ukraińcy zestrzelili ich odpowiednio: 189 i 155. Poza tym Ukraińcy zniszczyli prawie 990 czołgów, ponad 2400 bojowych wozów opancerzonych, 435 systemów artyleryjskich i prawie 1700 samochodów różnego typu.

Broń dla Ukrainy

Sukcesy ukraińskiej armii nie byłyby możliwe bez uruchomienia przez państwa zachodnie niespotykanej od II wojny światowej akcji pomocy militarnej i finansowej. – 2-3 tygodnie temu każdego dnia prosiliśmy: dajcie nam ciężką broń. Dzisiaj ten problem został już rozwiązany – komentował Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy w wywiadzie dla Radio Swoboda.

Ukraińcy potwierdzili dziś m.in. otrzymanie zestawów przeciwlotniczych S-300. – Systemy zostały przekazane przez państwa partnerskie. Kompleksy rakietowe znalazły się już na uzbrojeniu armii i bronią naszego nieba na południu kraju – zakomunikowało w piątek w mediach społecznościowych dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski spotkał się dzisiaj w Kijowie z polskimi dziennikarzami. Podkreślał, że Polska jest jednym z krajów najbardziej zaangażowanych w pomoc Ukrainie. – Dziękuję Polsce i polskiemu narodowi za bezprecedensową pomoc – mówił. Jak zaznaczył, dzięki ofiarności Polaków, Ukraińcy, którzy musieli uciekać ze swojej ojczyzny, odnaleźli w Polsce przyjazne miejsce. – To, co Polska robi, by Ukraińcy czuli się jak w domu, jest wspaniałe – mówił prezydent Ukrainy.

Polska angażuje się w pomoc Ukrainie także w inny sposób, niż dostawami broni czy pomocy humanitarnej. Dziś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, w trakcie wizyty na Słowacji, zapowiedział, że jeżeli Słowacy zdecydują się przekazać Ukrainie swoje samoloty MiG-29, Wojsko Polskie zajmie się ochroną słowackiej przestrzeni powietrznej. – Polska ma w tym względzie doświadczenie z misji Air Policing realizowanej w państwach bałtyckich – podkreślał minister Błaszczak.