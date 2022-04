WARMATE dla polskiej armii

Jeszcze w tym roku Wojsko Polskie otrzyma kolejne zestawy amunicji krążącej WARMATE – poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. To efekt umowy podpisanej dziś przez Agencję Uzbrojenia z producentem tego sprzętu, firmą WB Electronics SA. Wartość kontraktu, który przewiduje również pakiet szkoleniowy i logistyczny, to 50 mln zł.

Wojsko nie podaje, ile dokładnie zestawów amunicji WARMAT zostanie dostarczonych. – To informacja, której nie udzielamy – zastrzega ppłk Krzysztof Płatek, oficer prasowy Agencji Uzbrojenia.

Jest to druga z kolei umowa na dostawę zestawów WARMATE dla Wojska Polskiego. Pierwsza została zawarta w 2017 roku i obejmowała dostarczenie stu zestawów. Pierwsze z nich trafiły do armii w grudniu 2017 roku, między innymi do wojsk obrony terytorialnej. – Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to kontynuacja umowy z 2017 roku, którą podpisywała Jednostka Komandosów Nil. Agencja Uzbrojenia zawarła dziś kontrakt na innych warunkach – zaznacza ppłk Płatek.

System WARMATE to bezzałogowe platformy powietrzne wyposażone w różnego rodzaju głowice bojowe. W zależności od realizowanej misji w zestawie mogą być zastosowane głowice: kumulacyjna do niszczenia lekko opancerzonych pojazdów, odłamkowa – do obezwładniania siły żywej przeciwnika lub termobaryczna – do likwidowania umocnionych punktów oporu. WARMATE może być używany jako samodzielny system przenoszony przez żołnierzy bądź zintegrowany z pojazdem, w którym jest przewożony.