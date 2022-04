Polsko-słowacka współpraca wzmacnia bezpieczeństwo w regionie

"Rozmawialiśmy także na tematy współpracy naszych przemysłów zbrojeniowych, na tematy wspólnych ćwiczeń. Bardzo duży jest zakres przedsięwzięć naszej współpracy w ramach V4. Rozmawialiśmy również na temat wyzwań, które przed nami stoją, ale także o współpracy np. w ramach kontyngentu na Łotwie - sił polskich i słowackich czy w ramach Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, które wspólnie tworzymy. (...) W 2024 roku na wyposażenie Polski trafią F-35, a więc zakres naszej współpracy będziemy mogli rozszerzać, dostosowywać tak, żeby wspólnie zapewnić bezpieczeństwo. Dowiedziałem się także, że Słowacja zastanawia się nad kupieniem dronów. Polska takie drony posiada. Zamówiliśmy je w ubiegłym roku w Turcji, to też jest kolejne doświadczenie, którym jesteśmy gotowi się dzielić z naszymi przyjaciółmi, z naszymi sąsiadami, ze Słowacją" – dodał.

Podczas konferencji prasowej szef MON zapowiedział, że para dyżurna samolotów F16 Sił Powietrznych będzie nadzorować słowacką przestrzeń powietrzną.

"Z naszej strony czymś zupełnie naturalnym jest to, że polska para dyżurna samolotów wielozadaniowych F-16 będzie patrolowała również niebo nad Słowacja. Będą to dyżury przeprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli będzie taka potrzeba to będzie dostępne lotnisko na Słowacji, ale co do zasady po prostu rozszerzymy zakres działania polskiej grupy dyżurnej, która korzysta z samolotów F-16 – zaznaczył minister. - W stosunkowo niedługiej perspektywie Słowacja będzie wyposażona w takie same samoloty, więc rozmawiamy także na temat współpracy naszych sił powietrznych” - powiedział.

Polska i Słowacji to państwa leżące na linii wschodniej NATO oraz UE. W kwestiach bezpieczeństwa i obronności dzielą wyzwania strategiczne ze szczególnym podkreśleniem roli bezpieczeństwa i nienaruszalności granic. Polska i Słowacja budują wspólny system obronny, który gwarantuje bezpieczeństwo naszych państw, ale także w całej wschodniej flance NATO - tworzą Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, są członkami Grupy Wyszehradzkiej, NATO i Unii Europejskiej. Oba kraje realizują wiele wspólnych szkoleń i ćwiczeń, jak również wykonują wspólnie zadania stojące przed członkami NATO.

Źródło: MON