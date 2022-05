Udany debiut polskich kadetów

Bieg na orientację w labiryncie, tory przeszkód, konkurencje strzeleckie i z ratownictwa pola walki – m.in. z takimi wyzwaniami zmierzyli się uczestnicy II Międzynarodowych Mistrzostw Kadetów na Węgrzech. – To były wymagające zawody, jestem dumny z moich podopiecznych – mówi opiekun polskiej drużyny ppor. Paweł Żygliński, koordynator klas wojskowych w żywieckiej szkole średniej.

Podczas trzydniowych zawodów do rywalizacji przystąpiło w sumie 11 czteroosobowych zespołów uczniów klas wojskowych z Węgier, Czech, Serbii, Austrii i Rumunii. Do udziału w tych mistrzostwach, organizowanych przez węgierskie Ministerstwo Obrony przy współpracy z organizacją społeczną Honvédelmi Sportszövetség, po raz pierwszy zostali zaproszeni także Polacy. Na Węgry pojechali: Igor Mrowiec, Karol Piecha, Jakub Strączek i Kacper Piech, na co dzień uczniowie klas wojskowych w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy.