Podziękowanie od Pierwszej Damy

Pani Agata Kornhauser- Duda podziękowała 8 Bazie Lotnictwa Transportowego za realizację ewakuacji niepełnosprawnych ukraińskich dzieci do Niemiec.

Na ręce płk. pil. Pawła Bigosa, dowódcy 8 Bazy Lotnictwa Transportowego wpłynęło podziękowanie od Pani Agaty Kornhauser – Dudy, Pierwszej Damy za pomoc i realizację ewakuacji niepełnosprawnych ukraińskich dzieci do Niemiec.

Organizacją transportu chorych dzieci w bezpieczne miejsce zajęła się Kancelaria Prezydenta RP oraz Prezydenta Stalowej Woli, a w sposób szczególny zaangażowana była w nią Pierwsza Dama. 8 Baza Lotnictwa Transportowego uczestniczyła w ewakuacji dwukrotnie – 23 marca br. przy wykorzystaniu samolotów C – 295M CASA oraz Boeing 737 z 1 Bazy Lotnictwa Transportowego i w dniu 03 kwietnia br. wykorzystując 2 samoloty C – 295M. Łącznie do Niemiec przetransportowano 46 dzieci które trafiły do specjalistycznych ośrodków medycznych w Bonn i Memmingen.