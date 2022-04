Oczy i uszy 18 Dywizji

Pierwsi żołnierze 18 Batalionu rozpoczęli już służbę. Wcześniej każdy z nich musiał przejść kwalifikację. A ta trzykrotnie odbyła się w Przasnyszu i raz w Białej Podlaskiej. Ale to nie koniec. Kandydaci do służby będą mieli jeszcze okazję starać się o przyjęcie w szeregi jednostki. – Teraz poszukujemy przede wszystkim kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C i C+E, mamy też ciekawą ofertę dla podoficerów i oficerów – mówi dowódca. – Zachęcamy przede wszystkim żołnierzy rezerwy, szczególnie w stopniu sierżanta, którzy rozważają powrót do służby, aby się z nami skontaktowali – dodaje. Na potrzeby kwalifikacji został utworzony specjalny adres mailowy, który umożliwi kandydatom do służby szybki kontakt z przedstawicielami jednostki czy przesłanie im do weryfikacji niezbędnej dokumentacji.

Kto może się starać o przyjęcie w szeregi 18 Batalionu Rozpoznawczego? – Każdy zwiadowca musi mieć odpowiednie predyspozycje, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, a także być przygotowanym do tego, że będzie musiał działać w ugrupowaniu potencjalnego przeciwnika, nie zawsze w łatwych warunkach terenowych czy atmosferycznych – wyjaśnia dowódca. – Oczywiście nie zakładam, że kandydaci do służby będą już wszystko umieli, bo wiele elementów można wypracować podczas szkolenia. Muszą sobie jednak zdawać sprawę z tego, z jakimi wyzwaniami wiąże się służba w szeregach takiej jednostki jak nasza – podkreśla oficer.

Żołnierze 18 Batalionu Rozpoznawczego, zgodnie z założeniami planu modernizacji technicznej, zostaną wyposażeni w karabinki GROT, karabiny UKM, pistolety Vis i granatniki przeciwpancerne, do dyspozycji będą mieli także lornetki rozpoznawcze umożliwiające obserwację w dzień i w nocy, quady oraz bezzałogowe statki powietrzne. Ich podstawowymi pojazdami zaś będą lekkie opancerzone transportery rozpoznawcze. Docelowo LOTR-y mają zastąpić w Wojsku Polskim wysłużone wozy rozpoznawcze BRDM-2.

18 Batalion Rozpoznawczy będzie dziedziczyć tradycje 13 Pułku Ułanów Wileńskich, który uczestniczył m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej i wojnie obronnej 1939 roku. Dlatego odznaka pamiątkowa jednostki ma nawiązywać do tej, którą posługiwali się poprzednicy zwiadowców – będzie miała kształt krzyża maltańskiego w różowym kolorze, a po środku zostanie umieszczony ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Na co dzień zaś żołnierze będą używali odznak rozpoznawczych. Będą one miały kształt tarczy herbowej, a w ich centralnym punkcie znajdą się cyfry jeden i osiem oraz dwie skrzyżowane szable kawaleryjskie.