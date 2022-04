Szkolenie Okrętowej Grupy Zadaniowej 8 FOW

Doskonalenie procedur łączności, manewrowanie w szykach, obrona przeciwminowa, udzielanie pomocy uszkodzonej jednostce, a także zaawansowane ćwiczenia ratownicze z udziałem śmigłowca to główne przedsięwzięcia zrealizowane przez Okrętową Grupę Zadaniową z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, w ostatnim okresie.

- Kilka, a właściwie kilkanaście ostatnich dni to okres wytężonej pracy załóg okrętów oraz sztabu kierującego ćwiczeniami z pokładu ORP Kontradmirał X. Czernicki. Cieszę się, że udało się zrealizować wszystkie zadania postawione przez przełożonych, a czas na morzu wykorzystać do podniesienia poziomu wyszkolenia załóg oraz zgrania jednostek różnych typów. Okręty 8 Flotylli Obrony Wybrzeża regularnie biorą udział w dużych międzynarodowych ćwiczeniach, dlatego manewry w ramach Okrętowej Grupy Zadaniowej pozwalają przygotować się do tego typu działań i przećwiczyć obowiązujące podczas nich procedury – mówi komandor podporucznik Bartłomiej Radwański dowodzący szkoleniem Okrętowej Grupy Zadaniowej.