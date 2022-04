Za mną!

W 151 batalionie lekkiej piechoty trwają zmagania o dwie belki. Rozpoczęła się kolejna edycja kursu podoficerskiego SONDA. Żołnierze uczą się przywództwa i rozwijają m.in. zagadnienia związane z taktyką.

Za mną! – to zawołanie i komenda każdego dowódcy. Kapralami mogą zostać tylko najlepsi. O stopień podoficerski walczą w tej chwili żołnierze terytorialnej służby wojskowej 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nad ich wyszkoleniem czuwają instruktorzy oraz starsi podoficerowie dowództwa wielkopolskiej brygady. Podczas zajęć, instruktorzy skupiają się na podnoszeniu wśród żołnierzy umiejętności dowódczych, kładą akcent na naukę przywództwa wojskowego a także metodykę. Są to niezbędne elementy potrzebne do uformowania przyszłego dowódcy.

Nie możemy założyć, że skoro żołnierz dostał się na kurs SONDA, to go ukończy i otrzyma promocję na pierwszy stopień podoficerski. Tutaj trzeba cały czas pracować na swój sukces. Na dwie belki trzeba naprawdę zasłużyć. Ci żołnierze mają zostać w przyszłości dowódcami drużyn i sekcji a to oznacza, że będą odpowiadać za swoich żołnierzy i stawiać im zadania – tłumaczy st.chor.sztab. Jacek Kaźmierczak, starszy podoficer Dowództwa 12 WBOT.