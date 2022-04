97. urodziny ppłk. w st. spocz. prof. dr. hab. Wojciecha Narębskiego

Po utworzeniu Polskich Sił Zbrojnych trafił do 2. Korpusu, z którym brał udział w Biwie o Monte Cassino oraz w kampanii włoskiej jako żołnierz 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii znanej z tego, że w jej składzie znajdował się niedźwiedź Wojtek. Kapral podchorąży Wojciech Narębski w wojsku uzupełnił edukację i w 1946 roku w liceum działającym przy 2. Korpusie Polskim zdał maturę.

Ppłk w st. spocz. prof. dr hab. Wojciech Narębski urodził się 14 kwietnia 1925 roku we Włocławku. Jest synem Stefana Narębskiego, który w 1928 roku przeniósł się wraz z rodziną z Włocławka do Wilna, gdzie objął stanowisko architekta miejskiego. W 1941 roku został aresztowany przez NKWD za działalność konspiracyjną w Związku Wolnych Polaków w Wilnie i został osadzony w więzieniu.

Po powrocie do Polski jego rodzina zamieszkała w Toruniu, tam też w 1952 roku ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W 1955 roku ukończył studia doktoranckie w zakresie geochemii na Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1956 roku pracował w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

W 1957 roku uzyskał na AGH stopień doktora, habilitował się w 1965 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1973 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1986 roku profesora zwyczajnego nauk o Ziemi. Publikował też prace dotyczące działań 2. Korpusu w kampanii włoskiej, za udział w których otrzymał Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino.

W 2004 roku, za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej oraz za kultywowanie tradycji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Poza tym posiada nadany Krzyż Oficerski i Kawalerski tego Orderu oraz Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Order Zasługi Republiki Włoskiej, Krzyż Armii Krajowej oraz Medal Wojska. Jest kawalerem licznych odznaczeń brytyjskich: Gwiazdy Wojny, Gwiazdy Włoch, Medalu Obrony oraz Medalu Wojny.

W 2018 roku został przez Ministra Obrony Narodowej mianowany na stopień podpułkownika.



Profesor Narębski biegle włada językiem włoskim i angielskim. Często wyjeżdżał do Włoch, by brać udział w wielu uroczystościach rocznicowych upamiętniających zwycięski szlak bojowy żołnierzy gen. Władysława Andersa jako świadek historii. Jest wybitnym polskim geologiem, specjalizującym się w geochemii, naukach mineralogicznych i petrologii wulkanitów i metabazytów, ale przede wszystkim to ostatni żyjący w Krakowie uczestnik bitwy o Monte Cassino 2. Korpusu Polskiego.

Tekst: mjr Krzysztof Rybicki/COL DKLąd