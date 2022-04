Ukraińcy uszkodzili rosyjski okręt?

Pentagon potwierdził, że rosyjski krążownik rakietowy „Moskwa” został poważnie uszkodzony i zmierza do portu. Przyznają jednak, że nie wiedzą, co było przyczyną eksplozji na jego pokładzie. Ukraińskie źródła podają, że była ona spowodowana celnym ostrzałem rakietowym. Rosja bagatelizuje sprawę i informuje jedynie o pożarze.

Informację o tym, że flagowy okręt rosyjskiej Floty Czarnomorskiej – krążownik „Moskwa” – został trafiony dwiema rakietami Neptun podały wczoraj w nocy ukraińskie media oraz samorząd Odessy. Pojawiły się nawet informacje, że okręt zatonął. Jednak rosyjski resort obrony nie potwierdził tych informacji, powiadomił natomiast o eksplozji amunicji i pożarze oraz ewakuacji całej załogi. – Dotychczas stanowiska nie zajęły Ministerstwo Obrony oraz Siły Zbrojne Ukrainy, jednak na swoich profilach społecznościowych wyrażają radość z powodu spektakularnego sukcesu – zwracają uwagę analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich. Informację o tym, że „Moskwa” został uszkodzony potwierdzili Amerykanie. – Krążownik rakietowy Moskwa nie zatonął, ale jest uszkodzony i popłynął do portu na naprawy – powiedział w CNN John Kirby, rzecznik Pentagonu. Według informacji amerykańskiego wywiadu na pokładzie okrętu doszło do co najmniej jednej eksplozji, ale USA nie mają informacji na temat tego, co było jej przyczyną. – To z pewnością możliwe, że został trafiony rakietą, ale to też całkowicie możliwe, że przyczyną były jakieś wewnętrzne procesy okrętu – powiedział CNN rzecznik.

O sukcesie sił specjalnych Ukrainy poinformował dziś Sztab Generalny Ukrainy. Według informacji w okolicach Charkowa, drugiego co do wielkości miasta w Ukrainie zorganizowali zasadzkę na Rosjan. – Kilka dni temu nasi żołnierze odkryli sprzęt wroga w rejonie Charkowa. Był to samochód pancerny Tygrys, Kamaz i trzy ciężarówki Ural, które ruszyły, aby wzmocnić swoje zgrupowanie w obwodzie charkowskim – czytamy w komunikacie na Facebooku. Ukraińcy uznali, że przejazd pojazdów przez most będzie doskonałym momentem na zasadzkę. Żołnierze wojsk specjalnych umieścili tam ładunek i „czekali na wroga, który niczego się nie podejrzewał. Operatorzy bezzałogowców potwierdzili zlikwidowanie celu”, czytamy w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.