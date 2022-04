Terytorialsi odwiedzili kombatantów z wielkanocnymi przysmakami

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wzięli udział w ósmej edycji akcji Paczka dla Kombatanta, której inicjatorem jest Urzędu Dzielnicy Praga – Północ.

Opieka nad kombatantami jest jednym z wielu zadań jakie wykonują żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szczególnie było to widoczne podczas pandemii, ale i teraz żołnierze nie zapominają o swoich poprzednikach. To kombatanci są dla żołnierzy wzorem i inspiracją do działania, dlatego chętnie angażują się w wiele inicjatyw na ich rzecz.

Święta wielkanocne to już kolejne święta, z okazji których Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy chcąc podkreślić, że stolica pamięta o swoich bohaterach przygotował ponad 60 paczek świątecznych. W sobotę, 9 kwietnia, trafiły one do rąk najbardziej zasłużonych seniorów związanych z prawobrzeżną Warszawą. Mazurek, kawa, dżemy, herbata, kawa to tylko część darów jakie znalazły się w wielkanocnych paczkach dla kombatantów. Spotkania z seniorami choćby krótkie, przelotne podczas wręczania paczki, pokazują jak bardzo są dla nich ważne. Krótka rozmowa, sprawia im wiele radości, wiedzą że mogą liczyć na żołnierzy, że są ludzie którzy o nich pamiętają.