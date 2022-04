1000 godzin lotów bezzałogowców rozpoznawczych WOT na granicy

Żołnierze wojsk obrony terytorialnej od ponad siedmiu miesięcy prowadzą na polsko-białoruskiej granicy operację pk. "Silne wsparcie". Bardzo ważnym i efektywnym narzędziem tej operacji są bezzałogowce rozpoznawcze FlyEye, które od początku operacji spędziły w powietrzu ponad 1000 godzin wykonując blisko 500 operacji powietrznych, z czego ponad 70% w nocy i daremniając ponad 1000 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy.

Wsparcie Straży Granicznej na granicy z Białorusią to okres najintensywniejszej eksploatacji bezzałogowców rozpoznawczych WOT. W ramach tego zadania Grupy Rozpoznania Obrazowego prowadzą dozorowanie obszarów wzdłuż wschodniej granicy państwa oraz poszukiwanie / wykrywanie osób przygotowujących się do nielegalnego przekroczenia granicy oraz obiektów będących miejscami tymczasowego gromadzenia się migrantów. Udaremniono ponad 1000 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Ponadto dozorowanie terenu pozwoliło kilkakrotnie uratować ludzkie życie, bowiem nieświadomi uwarunkowań terenowych migranci często narażali swoje życie. Jedna z grup utknęła na bagnach. Do wykrytych przez operatorów BSP poszkodowanych natychmiast wysłano grupę ratunkową.

Łącznie w ramach działań na granicy polsko-białoruskiej wykonano ponad 500 operacji powietrznych przy nalocie ponad 1000 godzin, z czego ponad 70% lotów odbyło się w warunkach nocnych.