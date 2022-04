Niech nadchodząca Wielkanoc przyniesie nadzieję na lepszą przyszłość

Tegoroczne Święta Wielkiej Nocy upłyną pod znakiem pytań o bezpieczeństwo. Społeczność wolnego świata przechodzi w ostatnim czasie wielki test jedności i solidarności. Widzimy to zwłaszcza w przypadku sąsiedniej Ukrainy, która doświadczyła bezpardonowego ataku rosyjskiego agresora na jej wolność i suwerenność. Wszyscy odpowiadamy przed trybunałem historii i jestem niezmiernie dumny z tego, że Polacy mogą stać przed nim z podniesioną głową, udowadniając czynami gotowość niesienia pomocy bratniemu narodowi.

Szczególne podziękowania i wyrazy głębokiej wdzięczności pragnę skierować do Was, Żołnierze. Często stoicie na pierwszej linii w niesieniu tej pomocy, ale też przez ofiarną służbę zapewniacie nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Polacy wiedzą, że mogą na Was liczyć i że pozostajecie w stałej gotowości do natychmiastowej obrony Ojczyzny.

W imieniu Rady Ministrów i własnym życzę Państwu, by nadchodząca Wielkanoc przyniosła Wam, jak i nam wszystkim, nadzieję na lepszą, spokojniejszą przyszłość.