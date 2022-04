próby poligonowe rakiety suborbitalnej

Do przeprowadzonych w lutym i marcu testów poligonowych wykorzystano rakiety, które posłużyły do optymalizacji opracowanych systemów, zaadaptowanych i rozwijanych w rakietach testowych 105 mm oraz docelowych rakietach suborbitalnych. Rakiety wyposażone zostały m.in. w spadochronowy zespół odzyskiwania, system sterowania i stabilizacji lotu. W trakcie przeprowadzonych prób lotnych testom podlegał przede wszystkim system sterowania rakietą: obiekt posiadał system kontroli przechylenia (odpowiadający za kontrolę obrotu wokół osi podłużnej) oraz sterowanie pochylenia i odchylenia. Algorytmy sterowania odpowiadały za utrzymanie żądanego kierunku lotu w toku przeprowadzanego testu.

Głównym celem projektu realizowanego przez Konsorcjum w składzie: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. (WZL1) – lider, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) oraz Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” S.A. (ZPS „GAMRAT”) jest opracowanie i wykonanie trójstopniowej, odzyskiwalnej, suborbitalnej rakiety nośnej, a w efekcie przeprowadzenie demonstracyjnego lotu ponad linię Kármána na wysokość 100 km z ładunkiem o masie do 40 kg. Inicjatywa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR): Szybka Ścieżka „Technologie Kosmiczne”.

Wykonana przez Konsorcjum z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 S.A. na czele rakieta testowa trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych przeszła kolejne próby poligonowe.

W naszych zakładach kładziemy silny nacisk na rozwój, czego efektem jest szereg projektów B+R, w które jesteśmy zaangażowani. Zeszły rok był owocny dla projektu budowy Trójstopniowej Rakiety Suborbitalnej, ale nasze ambicje wykraczają daleko poza jego obszar. Mając na celu zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i zaplecza do realizacji innych nowoczesnych przedsięwzięć, oddaliśmy do użytku Centrum Badawczo-Rozwojowe WZL1, którego potencjał wykorzystamy do rozwoju wielu projektów, wspierających polski przemysł nie tylko w zakresie możliwości prowadzenia badań w kosmosie, ale również w obszarze innowacyjnych projektów dla lotnictwa - mówi Marcin Nocuń, prezes zarządu, dyrektor naczelny WZL1.

Badania na poligonie pozwoliły m.in. przetestować algorytmy sterowania rakietą oraz funkcjonowanie systemów odzyskiwania. Próby poligonowe systemu rakietowego zakończyły się pomyślnie, potwierdzając skuteczność wdrożonych już technologii z zakresu techniki rakietowej oraz wskazując obszary wymagające dalszego rozwoju.

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. (WZL1), z siedzibą w Łodzi i oddziałem w Dęblinie, to jeden z liderów wśród spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przez ponad 75 lat przedsiębiorstwo ściśle związane jest z branżą lotniczą, a od przeszło 60 lat specjalizuje się w obsługach, serwisowaniu i naprawach głównych śmigłowców. Swoje usługi świadczy zarówno dla Lotnictwa Sił Zbrojnych RP, jak i dla zagranicznych partnerów biznesowych. Podstawową i kluczową działalnością WZL1 są naprawy główne, remonty, obsługi i modernizacje śmigłowców Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24, silników lotniczych rodziny TW3-117 oraz obsługi samolotów szkolnych, wojskowych i cywilnych. WZL1 zostały również wskazane jako Centrum Wsparcia Eksploatacji (Centrum Serwisowe) Śmigłowców AW101 Merlin dla Sił Zbrojnych RP.

Polska Grupa Zbrojeniowa to jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze. Zatrudnia ponad 18 tysięcy pracowników. PGZ jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze.

