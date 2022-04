Piąty pakiet unijnych sankcji

Na dzisiejszej konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślał, że działania ofensywne Rosji najprawdopodobniej będą koncentrować się na wschodzie i południu Ukrainy. – W najbliższych tygodniach spodziewamy się kontynuacji rosyjskiego natarcia na kierunku wschodnim oraz południowym, które ma doprowadzić do zajęcia całego Donbasu oraz utworzenia mostu do okupowanego Krymu. To kluczowa faza wojny – mówił Jens Stoltenberg.

Film: Sztab Generalny Ukrainy

W nocy z poniedziałku na wtorek ostrzelane zostały miejscowości Nowosilka i Georgiwka, a w ciągu dnia rosyjskie bomby i pociski spadły m.in. na miejscowości: Siewierodonieck, Popasna, Awdijiwka (w obwodzie donbaskim). Rosjanie zbombardowali również zbiorniki z kwasem azotowym w mieście Rubiżne. We wtorek nadal trwały zacięte walki o Mariupol. Jego ukraińskie władze poinformowały, że pod kontrolą Rosjan znajduje się już mniej więcej połowa miasta, a cywilom nadal uniemożliwia się jego opuszczenie, nie dopuszczając jednocześnie konwojów humanitarnych z żywnością i lekami.

Rosyjskie zbrodnie wojenne

Ukraińskie władze informują o kolejnych rosyjskich zbrodniach wojennych na miejscowej ludności, których ślady odkrywane są w wyzwolonych niedawno terenach na północy kraju. – Z każdym dniem wojny w Ukrainie notuje się coraz więcej przypadków przemocy seksualnej ze strony rosyjskich okupantów. Gwałt stał się kolejną bronią armii rosyjskiej przeciwko ludności cywilnej na tymczasowo okupowanych terytoriach – napisała w mediach społecznościowych ukraińska rzecznik praw obywatelskich Ludmyła Denisowa.

Rosyjskie zbrodnie zdecydowanie potępia cały świat zachodni. – To co obserwujemy w tej chwili, to wyjątkowa brutalność. To coś, czego nie widzieliśmy w Europie od II wojny światowej – zauważył Jens Stoltenberg. – Naturą wojny Putina jest brak poszanowania dla międzynarodowych reguł, prawa, porządku, brak poszanowania dla podstawowych praw człowieka, w tym prawa do życia – mówił.

Kolejne sankcje na Rosję

Przedstawiciele ukraińskich władz konsekwentnie apelują o nakładanie na Rosję kolejnych, bardziej dotkliwych dla niej sankcji gospodarczych i politycznych. – Każde euro i każdy cent, które otrzymujecie z Rosji albo tam wysyłacie, są zakrwawione, to pieniądze skąpane w ukraińskiej krwi, w krwi ukraińskiego narodu – podkreślał dziś mer Kijowa Witalij Kliczko, zwracając się do burmistrzów miast europejskich obradujących w ramach wideokonferencji zorganizowanej przez Szwajcarów.

Ukraińskie apele nie pozostają bez odpowiedzi. W reakcji na zbrodnie wojenne na terenie tego kraju, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała kolejny, piąty już, pakiet sankcji wobec Rosji. Jego najważniejszym punktem jest wprowadzenie zakazu importu rosyjskiego węgla przez państwa Unii Europejskiej. To jednak nie wszystko. Komisja proponuje (bo na sankcje musi się zgodzić cała Unia) objęcie zakazem transakcji kolejnych rosyjskich banków oraz wprowadzenie zakazu zawijania do portów UE dla rosyjskich i obsługiwanych przez Rosję statków handlowych. Wprowadzony ma być również zakaz działalności na terenie Unii rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych.

Sankcje mają również dotyczyć kolejnych zaawansowanych technologii elektronicznych (przede wszystkim zakazu eksportu półprzewodników) oraz zakazu udziału rosyjskich firm w przetargach publicznych organizowanych na terenie Unii Europejskiej.

Ursula von der Leyen zapowiedziała, że to nie będzie ostatni pakiet obostrzeń wobec Moskwy. – Pracujemy również nad dodatkowymi sankcjami, w tym dotyczącymi importu ropy – dodała szefowa KE.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski występował we wtorek przed forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Mówił – korzystając z łączy internetowych – o torturowanych cywilach, zabitych strzałem w tył głowy, zabitych na ulicach i w domach, zgniecionych przez czołgi. – Rosyjscy żołnierze w Buczy odcinali kończyny, podrzynali gardła, kobiety były gwałcone, zabijane na oczach swoich dzieci. To nie różni się od działań innych terrorystów, takich jak ISIS. A teraz robi to kraj – członek Rady Bezpieczeństwa – mówił prezydent Zełenski. Wezwał do powołania trybunału na wzór Trybunału Wojskowego w Norymberdze, gdzie sądzono nazistów. – Chciałbym przypomnieć rosyjskim dyplomatom, że Ribbentrop nie uciekł od odpowiedzialności za zbrodnie. Eichmann też nie uniknął kary – podkreślał.

Dziś kolejne europejskie kraje – Włochy, Dania, Szwecja, Słowenia i Hiszpania – poinformowały, że ze względów bezpieczeństwa wydalą ze swoich terytoriów część rosyjskich dyplomatów. Natomiast USA chcą zawieszenia Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ.