Zakończenie Międzynarodowych Warsztatów Dowództwa Operacji Unii Europejskiej

W dniu 1 kwietnia 2022 r., w Centrum Operacji Lądowych - Dowództwie Komponentu Lądowego (COLąd-DKL) w Krakowie, zakończyły się Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowe Dowództwa Operacji Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej OHQ UE 2023/I (POL OHQ 2023/1 International Workshops).

Podsumowania Warsztatów dokonał Dowódca COLąd-DKL gen. dyw. Stanisław Czosnek. Za możliwość udziału w tym przedsięwzięciu, w imieniu uczestników, podziękowali starsi oficerowie narodowi. Głos zabrał także Dowódca 1. Dywizji Piechoty USA gen. dyw. Douglas Sims, który przebywał na zaproszenie Dowódcy COLąd - DKL z wizytą w krakowskim Centrum.

Warsztaty były poświęcone przygotowaniu i szkoleniu obsady operacyjnej krajowej i zagranicznej OHQ UE 2023/I. Były też pierwszą okazja do spotkania się całości personelu wyznaczonego do pełnienia dyżuru bojowego w pierwszej połowie 2023 r. Główną część obsady operacyjnej stanowią żołnierze COLąd-DKL. Pozostałą część osady wydzielają Siły Zbrojne RP oraz państwa grupy Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwa i Chorwacja. Warsztaty prowadzone były przy współudziale Sztabu Wojskowego UE oraz stałych Dowództw Operacji UE w Grecji i we Włoszech.