Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Szczegóły dotyczące kwalifikacji wojskowej wskazali w rozporządzeniach ministrowie: spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej. Zgodnie z dokumentami obecna kwalifikacja ma potrwać na terenie całego kraju od 4 kwietnia do 8 lipca. Obejmie około 220 tysięcy osób.

Wezwanie, aby stawić się przed wojskową komisją, otrzymają przede wszystkim młodzi mężczyźni z tzw. rocznika podstawowego. Tym razem są to osoby urodzone w 2003 roku. Kwalifikacja dotyczy jednak również tych, którzy urodzili się w latach 1998–2002, a nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także urodzonych w latach 2001–2002, którzy otrzymali od powiatowych komisji lekarskich orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.