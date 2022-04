Masowe groby wokół Kijowa

Do masakry ludności cywilnej doszło też w miejscowości Irpień. Jak poinformowały lokalne władze podczas rosyjskiej okupacji mogło tam zginąć ok. 200 mieszkańców. Wśród nich m.in. grupa kobiet, które według relacji mera Ołeksandra Markuszyna zostały zastrzelone, a potem rozjechane czołgiem.

Znacząca część rosyjskich sił już od kilku dni wycofywała się spod Kijowa w kierunku Białorusi. Dziś ukraińskie dowództwo ogłosiło, że cały obwód kijowski znalazł się w ich rękach. Żołnierze i dziennikarze, którzy w ślad za nimi przyjechali do zajętych miejscowości, na własne oczy mogli zobaczyć skalę zniszczeń. Na nagraniach widać obrócone w ruinę budynki i zdemolowaną infrastrukturę, ale też ciała cywilów. Zwłokami zasłana był między innymi droga wjazdowa do Buczy. Mer miasta Anatolij Fedoruk przekazał dziennikarzom AFP, że po wyjściu Rosjan lokalne władze zmuszone były pochować w zbiorowych mogiłach 280 osób. Cytowani przez BBC dziennikarze widzieli w Buczy co najmniej 20 ciał. Wśród nich m.in. mężczyznę ze skrępowanymi rękoma, który zginął od strzału w tył głowy. O kolejnych osobach zabitych w ten sposób mówił w specjalnym wystąpieniu doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz. – Z wyzwolonych miast wyłania się obraz postapokaliptyczny. Odnaleźliśmy ofiary zbrodni wojennych, w tym zgwałcone kobiety, które próbowano spalić, zabitych urzędników samorządowych, zabite dzieci, starszych ludzi oraz mężczyzn, wielu ze związanymi rękami, śladami po torturach i strzale w tył głowy. Rabunki kosztowności, dywanów, pralek… – mówił.

– To, co miało miejsce w Buczy i innych miastach oraz wioskach pokazuje nam, że Rosja jest gorsza niż ISIS, jeśli chodzi o skalę, bezwzględność i okrucieństwo zbrodni, jakich się dopuszcza – mówił dziś ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba, który przebywał w Warszawie. Zapowiedział, że jego kraj dokumentuje wszelkie tego typu działania i będzie dążył do ukarania sprawców. Zażądał też od grupy G7, która skupia najpotężniejsze gospodarczo państwa świata, natychmiastowego nałożenia na Rosję „niszczycielskich” sankcji.

Głos zabrali również światowi liderzy. – Ta straszliwa zbrodnia nie może pozostać bez odpowiedzi – stwierdził w wywiadzie dla „Bilda” wicekanclerz Niemiec Robert Habeck. „Jesteśmy przerażeni doniesieniami o niewyobrażalnych okropnościach na obszarach, z których Rosja się wycofuje” – napisała na Twitterze Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. W podobnym tonie utrzymana była wypowiedź Charlesa Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej. Przypomniał on, że UE pomaga już Ukraińcom dokumentować rosyjskie zbrodnie i zapowiedział, że kolejne unijne sankcje „nadchodzą”.

Co na to Rosjanie? Tamtejsze ministerstwo obrony na oficjalnym kanale w komunikatorze Telegram udostępniło doniesienia z Buczy, opatrując je krótkim komentarzem „fejk”.

Tymczasem wczesnym rankiem rosyjskie wojsko po raz pierwszy od rozpoczęcia inwazji zaatakowało Odessę. Na miasto spadło kilka rakiet. Uderzenie wymierzone zostało między innymi w zbiorniki paliwa ulokowane w tamtejszym porcie. Według analizy wywiadowczej przedstawionej przez brytyjskie ministerstwo obrony, Rosja nadal może szykować się do desantu morskiego na Odessę. „Jednak taka operacja prawdopodobnie staje się coraz bardziej ryzykowna, ponieważ ukraińskie siły miały czas na odpowiednie przygotowanie się” – napisano w raporcie. Jak donosi „Sunday Times”, brytyjski premier Boris Johnson miał oświadczyć swoim ministrom, że w najbliższym czasie zamierza wysłać do Ukrainy m.in. pociski do zwalczania okrętów.

Przejęcie kontroli nad południowo-wschodnią kraju, a zwłaszcza Donbasem stało się priorytetem dla Rosjan, po tym, jak musieli wycofać się z terenów wokół Kijowa. Tak twierdzi prezydent Wołodymyr Zełenski, a jego słowa potwierdzają cytowane przez CNN źródła w Pentagonie. Putin desperacko potrzebuje sukcesu, którym mógłby się pochwalić 9 maja podczas parady zwycięstwa z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. Czasu jest niewiele, a wschód Ukrainy wydaje się w tej chwili relatywnie łatwiejszym celem, dlatego też Putin przerzuca tam kolejne oddziały. Ale i tu napotyka na silny opór.

Według informacji przekazanych dziś przez sztab armii Ukrainy, od początku inwazji z walki wyeliminowanych zostało 18 tysięcy rosyjskich żołnierzy (łączna liczba rannych, zabitych i wziętych do niewoli). Moskwa straciła też 644 czołgi, 143 samoloty, 134 śmigłowce i 1830 pojazdów opancerzonych. Dane te jednak trudno ostatecznie zweryfikować.

Dziś rano pewne nadzieje na zakończenie walk rozbudził Dawid Arachamija, członek zespołu, który z ramienia ukraińskich władz negocjuje z Rosją. Zgodnie z jego słowami, dyskusja nad projektem porozumienia pokojowego jest na tyle zaawansowana, że możliwe wydaje się spotkanie prezydentów Zełenskiego i Putina. Kilka godzin później od takiego stwierdzenia zdystansował się szef rosyjskich negocjatorów Władimir Miedinski. Sam Zełenski powiedział, że po rosyjskich zbrodniach trudno mu siadać do stołu z Putinem, ale jest na to gotowy. Jak mówi, może przystać na to, by Ukraina stała się państwem neutralnym. Kraj musi mieć jednak mocne gwarancje bezpieczeństwa, a także otwartą drogę do członkostwa w Unii Europejskiej.