"SpoKREWnieni Służbą" w Ostrowcu Świętokrzyskim

Nasze credo przekuwamy w czyn. Swoim przykładem zachęcamy do dzielenia się najcenniejszym darem jakim jest nasza krew. Ponieważ każda kropla jest na wagę złota zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w akcje krwiodawstwa – podkreślił płk Piotr Hałys dowódca 10 ŚBOT.

Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej włączyli się po raz kolejny w akcję HDK „Spokrewnieni Służbą”. W sobotę 26 marca, 35 terytorialsów oddało prawie 16 litrów krwi. Zbiórka została zorganizowana w siedzibie Ostrowieckiego 103 batalionu lekkiej piechoty przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kielc. Świętokrzyscy Terytorialsi chętnie oddają honorowo krew, włączając się w ogólnopolskie akcje, zbiórki dedykowane i indywidualnie. Do tej pory podczas 1292 donacji oddali łącznie 576 litrów krwi. Kolejna akcja HDK żołnierzy 10 ŚBOT pod hasłem "SpoKREWnieni służbą" odbędzie się w najbliższą sobotę 2 kwietnia w Kieleckim RCKiK.

Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej włączyli się do ogólnopolskiej akcji HDK "SpoKREWnieni służbą". 26 marca 35 żołnierzy oddało prawie 16 litrów krwi. Akcja HDK odbyła się w Ostrowieckim 103 batalionie lekkiej piechoty.

Akcję honorowego krwiodawstwa „Spokrewnieni Służbą”, 1 marca zainicjował szef MON minister Mariusz Błaszczak. To już 5. edycja, w której uczestniczy Wojsko Polskie. Datę akcji wybrano nieprzypadkowo ponieważ przypada w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. - Doskonale wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Jeżeli będzie taka potrzeba, to zebrana w ten sposób krew również trafi na Ukrainę tak, żeby pomóc tym wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Krew jest darem szczególnym, krew jest darem, którego zastąpić się nie da – mówił podczas inauguracji minister Mariusz Błaszczak.

Żołnierze oraz pracownicy polskiej armii, z ponad 160 jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP, w okresie od 1 marca do 1 września br. będą oddawać krew w regionalnych punktach krwiodawstwa oraz w specjalnie do tego przystosowanych ambulansach. Zbiórka krwi będzie się odbywać na terenie całej Polski. W tym roku, jeśli zajdzie taka potrzeba, oddana krew będzie przekazywana potrzebującym z Ukrainy.

Tekst: ppor. Daniel Woś, zespół prasowy 10 Świętokrzyskiej BOT