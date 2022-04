Więcej Piorunów dla polskiej armii

Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział przedłużenie zawartego w 2016 roku kontraktu na dostarczenie polskiemu wojsku zestawów przeciwlotniczych Piorun. – Zamówienie zostanie zwiększone, a dostawy będą realizowane sukcesywnie w kolejnych latach. Pozwoli to także zachować ciągłość produkcji w naszym przemyśle obronnym – poinformował szef MON w mediach społecznościowych.

Opracowane przez polskich inżynierów Przenośne Przeciwlotnicze Zestawy Rakietowe (PPZR) Piorun to obecnie jedna z najnowocześniejszych na świecie konstrukcji w swojej klasie. Piorun, który został opracowany na bazie zmodernizowanych pocisków przeciwlotniczych Grom (także polskiej produkcji), może zwalczać różnego typu statki powietrzne (samoloty, śmigłowce i drony) oddalone o maksymalnie 6 km i poruszające się na wysokości do 4 km. Eksperci podkreślają, że polskie rakiety doskonale radzą sobie nie tylko w dzień, lecz także w nocy. Jak zabójczo skuteczne są Pioruny, pokazują doświadczenia ukraińskiej armii, która używa ich do walki z rosyjskim agresorem.

Natomiast Wojsko Polskie używa Piorunów od pięciu lat. W grudniu 2016 roku Inspektorat Uzbrojenia MON zamówił 1300 pocisków oraz 420 zestawów startowych za sumę 932 mln zł. Podpisana wówczas umowa przewidywała przekazywanie rakiet w kilku transzach, przy czym ostatnia dostawa została zaplanowana na 2023 rok. Kilka dni temu Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało, że kontrakt zostanie przedłużony.