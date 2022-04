Żołnierze z 12 Dywizji lecą do Iraku

Dowódca XII zmiany PKW podkreśla, że jednym z największych wyzwań będzie koordynacja działań na kilku kierunkach (część wojskowych zostanie skierowana również do Kataru i Kuwejtu) w międzynarodowym środowisku. Polacy na co dzień mają współpracować z wojskowymi m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Danii, Litwy, Hiszpanii, Norwegii oraz Niemiec.

Ich głównym zadaniem będzie doradztwo irackim siłom i instytucjom bezpieczeństwa. Część kontyngentu zostanie przydzielona także do kompanii ochrony, która dba o bezpieczeństwo wojskowych doradców. Żołnierze z 12 Dywizji Zmechanizowanej przez kilka miesięcy przygotowywali się do takich zadań. XII zmiana PKW w Iraku rozpocznie się w kwietniu.

– W Iraku po raz pierwszy służyłem piętnaście lat temu. Wówczas Polacy uczestniczyli w misji bojowej. Dzisiaj nasza służba ma zupełnie inny charakter, ale wciąż tworzymy wielonarodową koalicję. Nie walczymy, za to doradzamy, jak skutecznie budować zdolności, planować działania i zwalczać ISIS – zaznacza płk Brudło.

Żeby móc skutecznie wywiązywać się z powierzonych zadań, żołnierze z 5 Pułku Artylerii musieli przejść 9-miesięczny okres przygotowań. Ich zwieńczeniem była certyfikacja przeprowadzona przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Sprawdzian został przeprowadzony w pierwszej połowie marca w ramach ćwiczeń „Eufrat ’22.

– Certyfikacja skupiała się na realizacji procedur związanych z ochroną bazy, w tym z działalnością sił szybkiego reagowania. Sprawdzono także umiejętności niezbędne podczas konwojowania i ochrony doradców, kontaktu ogniowego, ewakuacji rannych z pomocą śmigłowca czy rozpoznania miejsc potencjalnie niebezpiecznych – wylicza mjr Daniel Mazur, rzecznik prasowy XII zmiany PKW w Iraku. Oficer dodaje, że mimo doradczego charakteru misji, żołnierze muszą być przygotowani na każdy scenariusz.

– Musimy pamiętać, że nie będziemy u siebie i możemy się znaleźć w różnych sytuacjach, które ćwiczyliśmy podczas przygotowania do misji. W takich momentach bardzo duże znaczenie ma zdobycie cennych doświadczeń przez naszych żołnierzy podczas misji zagranicznych. Wiedza oraz umiejętności żołnierzy ukształtowały ich charakter. Pewność siebie, precyzja oraz profesjonalizm dają rękojmię wykonania zadania na bardzo wysokim poziomie – tłumaczy mjr Daniel Mazur. Istotne znaczenie ma także znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz prawa zwyczajowego. Te zagadnienia przybliżała żołnierzom kadra z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. – Przede wszystkim uczuliła nas na zachowania, które mogłyby kogoś urazić lub doprowadzić do sytuacji, delikatnie mówiąc, niezręcznej – zaznacza oficer prasowy.

Rotacja XII zmiany PKW w Iraku rozpocznie się w kwietniu.