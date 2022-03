Sztuka przetrwania w terenie i mieście

W minionym tygodniu (tj. od 21 do 25 marca br.) Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowało kurs SERE B, w ramach którego żołnierze uczyli się sztuki przetrwania, unikania oraz ucieczki zarówno w terenie leśnym jak i w mieście. W szkoleniu udział wzięło kilkunastu Terytorialsów z pięciu Brygad Obrony Terytorialnej.

Kurs SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape – przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka) jest jednym z elementów szkolenia żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Ma na celu przygotowanie wojskowych do działania w sytuacji ścigania i pojmania przez przeciwnika, podstaw przetrwania, a także planowania i przeprowadzenia ucieczki.

- Jest to kurs, w którym od dawna chciałam uczestniczyć i cieszę się, że w końcu się udało. Jeżeli chodzi o intensywność prowadzonych zajęć to jest z nią trochę tak jak ze szklanką wody, jeśli trzymamy ją chwilę to nie jest ona ciężka, ale po jakimś czasie zaczyna ciążyć każda kropla. W zorganizowanym kursie SERE było identycznie, na początku mieliśmy dużo energii, a więc trudne warunki terenu nie były dla nas tak uciążliwe, po kilku dniach szkolenia każdy kolejny kilometr był już wyzwaniem – powiedziała st.kpr. Olga KRAWCZYK-MAJERAN z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.